Gatos de Palacio Nacional están de regreso y en buenas condiciones: SHCP

Ciudad de México.- Ante la preocupación de usuarios de redes sociales porque algunos gatos que viven en Palacio Nacional no pasaron la noche en el recinto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que fueron esterilizados y requerían curaciones especiales, por lo que se los llevaron de ahí, pero regresaron este mediodía.

El plan de bienestar animal consistió en evaluación clínica, pruebas diagnósticas, desparasitación y vacunación. Y desde la noche de ayer, la UNAM informó que los gatos que requerían atención especial serían liberados en los jardines del mismo Palacio.

Hacienda publicó fotografías y un video de los felinos al regresar al Jardín de la Emperatriz, en Palacio Nacional, luego de que ayer iniciara la revisión médica por parte de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

“De nuevo, no todos los gatos estaban esterilizados y no había expedientes clínicos para ellos, por eso la extensiva revisión. Los gatitos se recuperaron bien y ya corren por los jardines, no se les hará ningún daño, al contrario, Hacienda les está dando el mejor cuidado posible de acuerdo al ‘Plan de Bienestar Animal’ junto con médicos de la UNAM”, escribió la dependencia.

Algunos gatos presentaban heridas en su nariz, en algunas partes de su cuerpo e incluso el más viejo, “Gandalla”, requiere alimento especial porque ya no puede masticar cualquier cosa.