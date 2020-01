Amenazan 2 sujetos a transeúnte; Fiscalía General de la República se deslinda

Un usuario identificado como Marco Antonio en Twitter, captó el momento en que dos hombres, presuntamente integrantes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lo increpan cuando éste les reclama por obstruir el paso peatonal en las calles de Soto y Zarco, en la colonia Guerrero.

“Personal de la #Seido @FGRMexico se molesta porque le pido que permita el paso peatonal. 'Me van a dar la última oportunidad, si no mis hijos van a ver lo que me va a pasar'”, publicó el afectado, aunque señalando a la FGR.

En el material audiovisual se observa cómo los dos sujetos se acercan al ciudadano, quien les repite que están obstruyendo el paso peatonal:

“Mira, take it easy, cálmese, agarre y váyase con su familia”, dice uno de ellos a Marco Antonio, quien volvió a solicitar que movieran su coche del paso.

Personal de la #SEIDO @FGRMexico, se molesta porque le pido que permita el paso peatonal. "Me van a dar la última oportunidad si no mis hijos van a ver lo que me va a pasar"

Esto en zarco y soto @GobiernoMX @UCS_GCDMX @Claudiashein @inakimanero @RuidoEnLaRed @isidrocorro #Lord pic.twitter.com/OK7nuY3mIl — Marco Antonio (@MarcoHerrerag) January 16, 2020

“Te estoy dando la oportunidad, tus hijos van a ver nada más lo que te va a pasar”, amagó el mismo sujeto que anteriormente le dijo al peatón que se retirara.

Tras viralizarse el video, usuarios en redes sociales compartieron supuestas fichas en las que se aprecian los datos de los dos agresores y que corresponderían a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Por su parte, la otra fiscalía, la Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que “respecto a los hechos protagonizados por un probable integrante de esta institución, dicha persona no pertenece ni labora en la FGR".

#FGRInforma respecto a los hechos protagonizados por un probable integrante de esta Institución. Dicha persona no pertenece ni labora en la #FGR; sin embargo, estamos localizando al agraviado para canalizarlo con las autoridades correspondientes para que efectúe su denuncia. — FGR México (@FGRMexico) January 17, 2020

Y agregó: “estamos localizando al agraviado para canalizarlo con las autoridades correspondientes para que efectúe su denuncia”.

Finalmente la Unidad de Contacto del Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México destacó en redes sociales que compartía la información con la fiscalía local, la Fiscalía General de Justicia capitalina, para brindar el seguimiento correspondiente.

rcr