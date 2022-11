‘Sinvergüenza’, lanza Adán contra Lorenzo

Al afirmar que el Congreso de la Unión aprobará la reforma electoral porque México ya cambió, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, afirmó que los mexicanos están hartos de los excesos de los consejeros electorales, “y se los anticipo: va a haber reforma electoral y no estamos desapareciendo al INE”.

En diálogo con diputados del Congreso de Chihuahua, y —más tarde— con representantes de la sociedad civil de ese estado, el funcionario subió de tono sus críticas a los consejeros electorales y llamó sinvergüenza al presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, por haber cobrado su “dote matrimonial” a pesar de ganar un sueldo de 350 mil pesos mensuales.

Dijo que México no se merece tener ese tipo de consejeros en el INE y por eso se concretará la reforma electoral.

“Lorenzo Córdova cobró un bono en concepto de dote matrimonial, imagínense, sinvergüenza. ¿Saben cuánto gana un consejero electoral? 350 mil pesos, y no le da vergüenza que un maestro en Baja California Sur esté en plantón reclamando porque gana 8 mil pesos al mes. Y ya no les hablo de los asesores, de los seguros médicos y de los viajes internacionales. México no tiene por qué seguir siendo el país de una élite, mucho menos tener esos consejeros electorales que no son los que nos merecemos”, enfatizó.

López Hernández negó que la intención del gobierno y de Morena sea desaparecer al INE, pero recalcó la importancia de que sea el pueblo el que elija a los integrantes del Consejo General de ese organismo.

“Ahora andan diciendo que queremos desaparecer al INE, imagínense (…) ¿Y ahora resulta que nosotros somos los que queremos destruirlo? Pues sí, claro que queremos destruir los privilegios de estos insensatos. Y que sea el pueblo quien decida quién va a conducir en las jornadas electorales”, subrayó.

“Claro que los mexicanos están hartos de consejeros electorales que ganan 350 mil pesos mensuales”, expresó.

Pidió a los legisladores que pregunten en la calle a los mexicanos si quieren que siga habiendo legisladores plurinominales: “No, no quieren, este ya no es el México de los privilegios. Este México que se está construyendo y consolidando es el de la justicia social, que haya justicia social para todos”.

Por otro lado, volvió a arremeter contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, a quien le advirtió que tarde o temprano será detenido y enjuiciado por crímenes de lesa humanidad, como le ocurrió al exdictador chileno Augusto Pinochet: “Ahora lo veo que anda lloriqueando porque dice que ya lo estamos acusando en las cortes internacionales.

“Este gobierno no acusa a nadie, lo acusaron ciudadanos que presentaron la denuncia, pero que espere pacientemente porque cuando se habla de crímenes de lesa humanidad la justicia llega”, dijo.