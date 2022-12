Sin mencionar a Monreal, AMLO dice que "corcholatas" son de los mejores servidores públicos del mundo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el canciller Marcelo Ebrard; Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; y Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría Gobernación (Segob), aspirantes a la candidatura presidencial de Morena para 2024, son de los mejores servidores públicos no solo de México, sino del mundo, pero evitó mencionar al senador Ricardo Monreal.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que no tiene preferencia por ninguno de los tres, de quienes destacó que tienen un perfil excepcional y reúnen todo los requisitos necesarios para aspirar a la Presidencia de la República.

“No tengo preferencia por ninguno, para mí todos los que aspiran de nuestro movimiento son de primera, reúnen todos los requisitos, tienen un perfil excepcional, no solo son de los mejores servidores públicos, administradores, políticos de México sino del mundo, para que dimensionemos lo que tenemos, de los mejores del mundo”, dijo.

“Y por eso estoy muy contento, mucho, mucho muy contento porque los que están son de primera, sería lamentable que iniciara un proceso de transformación y no tuviésemos opciones para garantizar la continuidad con cambio, que no tuviésemos relevo con las características que se requieren, que se necesitan. Entonces, Claudia, muy buena; Marcelo, muy bueno; Adán, muy bueno", dijo.

"¿Y Monreal?", se le preguntó en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

“Y todos los demás. Y todos los demás (risas). Pero digo, yo no sé cómo le van en el flanco derecho, en el bloque conservador porque no tienen gente, con todo respeto lo digo, con experiencia, vean uno por uno, además son muchos, cómo le van a hacer. Ojalá no haya dedazo de Claudio X. González o de los machuchones”, declaró.

Con información de Manuel Espino

