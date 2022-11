“Si no quieren que hoy sea su derrota, será mañana”, dice PAN tras aplazamiento de reforma electoral

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados, adelantó que sea hoy o la próxima semana, la reforma electoral no pasara.

Así lo afirmaron, en conferencia de prensa, el coordinador de dicho grupo parlamentario, Jorge Romero, y el Presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel.

“Estamos listos para cuando ellos quieran, dejaremos claro que Acción Nacional atendió la petición ciudadana que se realizó en 13 de noviembre, cuando nos mandaron a decir que el INE no se toca. Nuestro trabajo es defender a las instituciones de cualquier reforma o atentado tóxico, y así lo haremos”, aseveró Romero Herrera, al tiempo que las diputadas y diputados de su partido corearon “el INE no se toca, el INE no se toca”.

Lee también: Sheinbaum, Paredes, Lilly Téllez y Colosio lideran en sus partidos rumbo a 2024: Encuesta

Creel Miranda, calificó de “lamentable” que de última hora, sin previo aviso, se haya tomado la decisión de bajar la sesión programada para debatir la reforma electoral: “Si no quieren que hoy sea su derrota, será mañana”.

Finalmente, el coordinador parlamentario adelantó que si Morena interpone su plan B, el PAN también votará en contra, y dijo que si el proyecto viola la constitución, interpondrán recursos legales.

“No nos sorprendería que nuevamente, incluso violen a la Constitución a través de reformas a leyes secundarias. Si se atreven a hacerlo, esas reformas se van directo, en automático, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el mismo día”, concluyó.

Con información de Enrique Gómez



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr