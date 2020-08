Si Altos Hornos no repara el daño, serán enjuiciados y castigados, advierte AMLO

Apodaca.- Luego de que ayer Altos Hornos de México (AHMSA) negó que exista un compromiso para pagar 200 millones de dólares por el sobreprecio en la venta de la planta de Agro Nitrogenados a Pemex en el sexenio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, debido a que no habrá reparación del daño, los directivos de la empresa tienen que ser enjuiciados y castigados.

En conferencia de prensa en la Séptima Zona Militar, el titular del Ejecutivo federal señaló que de acuerdo a las leyes mexicanas puede haber reducción de penas si hay reparación del daño.

“Dije porque me habían informado de que un nuevo dueño de AHMSA estaba dispuesto a pagar esos 200 millones de dólares, pero ayer dijeron que no, entonces no hay reparación de daño, entonces tiene que ser enjuiciados, castigados.

“En Estados Unidos se castiga y pueden, incluso los presuntos delincuentes, obtener reducción de penas si pagan, si devuelven el dinero. En el caso de nosotros podemos, de acuerdo a las leyes, aplicar lo mismo reparen el daño. “Nos hace falta el dinero, imagínese 200 millones de dólares.

En conferencia de prensa en la Séptima Zona Militar, el titular del Ejecutivo federal señaló que este monto sobraría para atender la pandemia del Covid-19 en Nuevo León.

(Dirigiéndose al gobernador Jaime Rodríguez Calderón) “¿Cuánto es que invertiste ahora con lo de la pandemia hablabas de 3 mil millones de pesos?, ¿cuánto son 200 millones? 4 mil millones, o sea estás de sobra, esto para medir la importancia que tiene la reparación del daño y que regresen el dinero”, dijo

