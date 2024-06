Tras realizarse tres encuestas ciudadanas sobre el desempeño del Poder Judicial, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, informó que, en promedio, el 59% de los encuestados consideran que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser elegidos por el voto popular y que debe haber una reforma al Poder Judicial.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum detalló que las empresas encuestadoras fueron De las Heras y Enkoll, así como el partido Morena, y en promedio se realizaron mil 200 entrevistas cara a cara este fin de semana.

"Son más personas o porcentaje de personas que están de acuerdo, más del 59% considera que haya una reforma y una elección directa, estás encuestas son información no tiene otro objetivo que información este es el resultado ya se van a subir algunas de las plataformas, es información para ser considerada pues en esta discusión que se va a abrir en estos días", indicó Claudia Sheinbaum.

"Las personas que votaron por nosotros, pero es todavía más de las personas que votaron por nosotros que reconocen (de acuerdo con la encuesta) la importancia de una reforma al Poder Judicial, un porcentaje muy alto de considerar que hay corrupción en el Poder Judicial y un porcentaje muy alto también de considerar la elección directa como una forma viable de elegir a los magistrados, ministros y asociados", señaló.

Lee también VIDEO: Entre "selfies" y aplausos, Claudia Sheinbaum aborda vuelo de regreso a la CDMX tras gira con AMLO

Las preguntas

Los resultados fueron los siguientes en la pregunta ¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? La Comisión de Encuestas de Morena reportó que el 75% estuvieron de acuerdo por la elección del pueblo; 18% que sea la Cámara de Senadores, y 7% no contestó.

De las Heras reportó que el 68% estuvieron de acuerdo por la elección del pueblo; 25% que sea la Cámara de Senadores, y 7% no contestó.

Enkoll reportó que el 75% estuvieron de acuerdo por la elección del pueblo; 21% que sea la Cámara de Senadores, y 4% no contestó.

En la pregunta Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿usted considera necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial o no? La Comisión de Encuestas de Morena reportó que el 81% dijo sí; 12% que no, y 7% no contestó.

Lee también EN VIVO Sheinbaum presenta resultados de encuestas sobre reforma al Poder Judicial

De las Heras reportó que el 77% de los encuestados estuvieron de acuerdo por la elección del pueblo; 14% que sea la Cámara de Senadores, y 9% no contestó.

Enkoll reportó que el 83% estuvieron de acuerdo por la elección del pueblo; 13% que sea la Cámara de Senadores, y 4% no contestó.

Cuestionada si no le preocupa la caída del peso ante la presentación de la encuesta para la reforma al Poder Judicial, Claudia Sheinbaum dijo que no debe preocupar, y que el miércoles, ante una reunión con empresarios, va a presentar un programa para inversiones.

"Se estabilizó ahora a 18.50. El peso es una moneda fuerte, y cuando nosotros entremos, va a seguir siendo una moneda fuerte", indicó. Añadió que habrá autonomía del Banco de México cuando entre en funciones.

Lee también AMLO reclama a expertos de la UNAM por “meterse” en paquete de reformas... y se lanza contra el ITAM

Sheinbaum detalló que Ricardo Monreal informará las fechas del inicio el Parlamento Abierto, además que se reunirá con diputados y senadores electos este martes en el WTC. Hablarán, entre otros temas, sobre la reforma al Poder Judicial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul