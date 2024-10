Al no quererse meter al funcionamiento interno del Congreso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado de atención a las legisladoras y legisladores porque, dijo, deben regresar a sus territorios.

“Sí, proponer leyes, votar las leyes, discutirlas, debatirlas, pero las y los legisladores fueron electos por el pueblo y muchas veces llegan a ese lugar, al Congreso, a ese gran edificio y ya no salen de ahí. Son representantes populares.

“Entonces, si están en una Comisión o no es asunto de ellos en qué comisión y cómo se eligen. Pero lo que es mi opinión muy personal es que además de estar ahí; creo que ahora las sesiones son martes y miércoles, bueno, pues tienen jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, los que no están en Comisiones y no tienen una tarea legislativa particular para hablar con la ciudadanía”, expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este miércoles 16 de octubre en Palacio Nacional.

Lee también Elección de jueces y ministros; Diario Oficial publica convocatoria para 2025

Instó a los diputados y senadores a salir a territorio y “dejar un poco el escritorio”. Destacó además las giras que ella realiza los fines de semana por distintos puntos del país.

Pidió que en sus trabajos de territorio, los legisladores informen de la reforma al Poder Judicial y la reforma Energética, entre otras.









apr