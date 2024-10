Tras darse a conocer que el diputado del Partido del Trabajo en Coahuila, Antonio Flores, conducía un auto Lamborghini en el municipio de Múzquiz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó los supuestos contratos del legislador con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En su conferencia mañanera de este miércoles 16 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo opinó que “ningún legislador debe tener contratos con el Gobierno”.

“Hay que buscar si se puede legislar en torno a ello porque se puede tomar como un conflicto de interés. Pueden ser empresarios, empresarias, y que tengan contratos con privados, pero no creo que un legislador o legisladora deba tener contratos con gobierno”, dijo la Presidenta.

Agregó que para el caso de Morena, donde había empresarios, les planteó separarse de sus empresas “para evitar cualquier conflicto de interés”.

“Hay que predicar con el ejemplo siempre, y si hay algún conflicto de interés, que se planteé. Si no está legislado hay que ver cómo se legisla porque no es correcto”, expresó. "La Austeridad Republicana es para todos y para todas. ¿Qué quiere decir la austeridad republicana? Que no puede ser que el servidor público tengamos salarios que excedan el salario de la Presidenta”, comentó en su conferencia.

