La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió no especular sobre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por el caso de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y aseguró que antes de estas detenciones en el estado no había homicidios.

Luego de que el periodista Luis Chaparro afirmó que el gobernador de Sinaloa no salió del estado cuando capturaron a “El Mayo”, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que “en todo caso” el tema corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén.

“Yo creo que no hay que especular, sino sencillamente si hay algo que se diga, y si no que se deje de especular sobre esto. Lo que es creo yo más importante es el tema del informe de Estados Unidos, porque el tema es cómo es que se da esta detención. O sea, no olvidemos, Sinaloa no tenía homicidios, no estoy diciendo que no deba detenerse a los delincuentes (...).

“Sinaloa prácticamente no tenía homicidios, viene una detención que no es una detención que venga de instancias del gobierno estatal o del gobierno federal, o de las fiscalías, sino que hay un supuesto secuestro de "El Mayo" y se lo llevan a Estados Unidos. Después sale que hay alguien que salió liberado, no quiero dar detalles. ¿Qué pasó? Y a partir de ahí se desata una ola de violencia en Sinaloa.

“Lo menos que las y los mexicanos debemos exigir es qué pasó, cómo se dio esta detención, por qué salen liberados delincuentes que fueron entregados por extradición de México. Eso sigue, que se dé toda la información”, dijo la Presidenta.

Insistió en no especular sobre el gobernador de Sinaloa: “Acusar a alguien sin pruebas no es bueno”.

"No hay impunidad, pero que tampoco se especule": Sheinbaum

Al ser cuestionada si se debe proceder contra Rocha Moya en caso de tener responsabilidad, la titular del ejecutivo aseguró que no hay impunidad, “pero tampoco es justo que se especule sobre un gobernador o gobernadora, si hay pruebas que se presenten”.

Instó a Estados Unidos a que se dé respuesta sobre el caso, además que la Fiscalía está haciendo su trabajo y le corresponde dar su información.









