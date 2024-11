En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que van en camino leyes secundarias en donde se establece la obligatoriedad para las fiscalías para que tengan una fiscalía especializada para atender la violencia contra las mujeres, en particular el feminicidio.

Añadió que también va el tema de las abogadas de las mujeres atendiendo en las fiscalías y otras acciones y legislaciones que buscan la igualdad, proteger y fortalecer los derechos de las mujeres y al mismo tiempo grandes ejes para erradicar la violencia.

“Y al mismo tiempo, esta campaña de concientización, en donde conductas que parecen algo normal, como decirle a una mujer ‘calladita te ves más bonita', pues son en realidad acciones violentas. O decirle a una niña ‘tú no puedes ser ingeniera' parece una costumbre, pues no, no es costumbre, es una forma de violencia el no permitir que las niñas puedan cumplir sus sueños”.

Violencia de género no es un problema aislado, es una pandemia global: Moni Pizani

“La violencia de género no es un problema aislado, es una pandemia global que afecta a todas las sociedades en todos los niveles”, aseguró Moni Pizani, representante de ONU Mujeres.

En la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, Pizani señaló que desde ONU Mujeres han reiterado “incansablemente” que esta crisis no puede seguir siendo invisible ni tolerada.

“Este día es, más que una fecha conmemorativa, un llamado urgente a la acción. Un momento para reflexionar sobre nuestras responsabilidades colectivas y personales y para movilizarnos con determinación”.

Agregó: “Por estas razones desde Naciones Unidas y especialmente desde ONU Mujeres reconocemos el liderazgo de la Presidenta y de la Secretaria de las Mujeres designada, (...) las recientes reformas constitucionales ya mencionadas y la creación de la Secretaría de las Mujeres aprobada por la Cámara de Diputados con un respaldo unánime, esta nueva Secretaría representa un enfoque integral para atender y prevenir la violencia, así como para garantizar los derechos de las mujeres”.

En tanto, Ingrid Gómez Saracíbar, próxima subsecretaria de las Mujeres, detalló que es necesaria la prevención para que la violencia no escale, “para proteger, para garantizar justicia, para acompañar, para reparar el daño y para garantizar sobre todo la no repetición”.

“Por eso es importante, ya lo habían dicho, las reformas constitucionales, porque romper la discriminación es un asunto de todos, romper la violencia también es un asunto de todos. Así es que les invitamos a todas y todos, a los medios, a los órdenes de gobierno, a nuestras colegas en las organizaciones, a que se sumen. Es tiempo de mujeres sin violencia”.

