Será complicado lograr acuerdos para reponer comisionados del INAI vetados: Monreal

Al reconocer que será difícil y complicado alcanzar el consenso para reponer el procedimiento y volver a designar a los dos comisionados del INAI que vetó el presidente de la República, el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), advirtió que hay riesgos reales de que el organismo garante de la transparencia se paralice y quede inoperante.

En conferencia de prensa, el coordinador de los senadores de la bancada de Morena hizo un llamado a los integrantes de todos los grupos parlamentarios a asumir la responsabilidad que tienen con el país y a hacer un esfuerzo para lograr los acuerdo que se requieren, “y que pensemos en la unidad del Senado, que es lo único que nos puede hacer fuertes y que nos puede generar hacia afuera no solo respeto sino el que estemos cumpliendo con nuestro deber. Es un llamado a la responsabilidad de todos y de todas porque estamos en un riesgo de paralizar una institución tan importante como el INAI”.

“Quiero ser muy claro: si no logramos al 31 de marzo un acuerdo, el INAI, sus resoluciones, no tendrán jurídicamente soporte, o sea, no tendrán validez jurídica, porque cada acción y cada resolución requieren de cinco (comisionados) cuando menos en el quórum legal. (…) Es delicado. Lo quiero decir muy claro: sí hay esa posibilidad de que quede el INAI sin funciones y sin fuerza jurídica para que se cumplan sus determinaciones. De ese tamaño es el problema”, recalcó.

Ricardo Monreal dijo que lo primero que se tiene que definir es si habrá una nueva convocatoria para el registro de aspirantes o si se elegirá a los dos nuevos comisionados entre los casi 50 candidatos que ya fueron evaluados.



Aspirantes cuentan con el perfil que se requiere

Aunque dijo respetar los motivos del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador para vetar los nombramientos de Yadira Alarcón y Rafael Luna, el líder parlamentario aseguró que no se arrepiente de haberlos impulsado, porque insistió en que cuentan con el perfil y son dos profesionales.

“Lo que hizo el Presidente fue ejercer su derecho y yo no me retracto de mi opinión sobre los dos perfiles, les expreso mi solidaridad a ellos. Es la primera vez que ocurre en la historia del país, estamos en otro gobierno y en otro régimen, construyendo mayorías calificadas con dificultad, pero yo lejos de hacer leña del árbol caído le envío un abrazo solidario a Yadira y le envío un abrazo solidario a Rafael Luna y a su familia, a sus familias, que son realmente quienes siempre sufren la embestida de la crítica y son los que menos culpa tienen”, manifestó.

Además, negó la existencia de un “enjuague” con el PAN para que el pleno de la Cámara Alta aprobara los nombramientos de Yadira Alarcón y Rafael Luna, como lo afirmó el presidente López Obrador.

“Soy un hombre que no miente, que quién me hace una de las propuestas no solo es el PAN, sino fue el bloque: PRI, PAN, PRD, MC y Grupo Plural, ellos cinco. No me gusta mentir y fue un intento de acuerdo, que luego dentro de los partidos, fundamentalmente dentro del PAN y de Morena, estuvieron en desacuerdo. (…) Realmente el acuerdo estaba desde diciembre, el bloque se unificó y me hizo esa propuesta y, me pareció responsable su actitud”, puntualizó.

Ricardo Monreal reiteró su desacuerdo con el método de evaluación de los aspirantes a comisionados del INAI, pues “a mí me parece que es inadecuado pensar que en 15 minutos puedes evaluar a una persona. No puedes evaluar y decidir: este tiene 10 y este tiene 5 en 15 minutos. No puedes hacerlo, es incluso arbitrario hacerlo y eso es lo que yo creo que deberíamos de revisar, antecedentes, curriculums académicos”.

Con información de Luis Carlos Rodríguez

apr/rmlgv