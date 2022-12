"Señor Presidente, no tenga miedo a la réplica", responde Xóchitl Gálvez a AMLO

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le negó la posibilidad de acudir a su conferencia de prensa en Palacio Nacional para ejercer su derecho de réplica, la senadora del PAN Xóchitl Gálvez le advirtió que no dejará de levantar la voz contra su intolerancia y autoritarismo porque “tengo ovarios del tamaño de una toronja”.

En rueda de prensa en el Senado, la legisladora acusó al mandatario de lanzar calumnias desde su posición de poder, sin dar oportunidad de defensa a sus adversarios, por lo que le exigió que deje de mentir y no le tenga miedo.

“Tuvo miedo de darme el derecho de réplica y yo le diría señor Presidente: No tenga miedo, señor Presidente, no tenga miedo a la réplica, no tenga miedo a reconocer que se equivocó, no tenga miedo a la verdad, no le tenga miedo a una mujer”, expresó.

Xóchitl Gálvez insistió en que nunca ha propuesto eliminar la pensión para adultos mayores. “Le pedí que me permitiera hacer esta aclaración en su conferencia mañanera y hoy me lo negó; parece señor Presidente que usted es desmemoriado, le recuerdo que prometió dar derecho de réplica durante su mañanera, pero otra vez mintió. No dejaré de levantar la voz ante su intolerancia y autoritarismo”, sentenció.

Atribuyó los ataques del mandatario contra ella a que “ahora piensa que puedo ser una candidata fuerte para la Ciudad de México. No halla cómo descalificarme con mentiras y no me voy a dejar”.

“Él está acostumbrado a ser autoritario a mentir sin que nadie se defienda pero conmigo se va a topar con pared porque soy una mujer que ha luchado contra el cacicazgo de hidalgo soy una mujer que siempre ha vencido la adversidad y por muy Presidente que sea no me va a doblar. (…) Y que sepa que tengo ovarios del tamaño de una toronja, que alguien se lo diga”, remarcó.

La panista aseguró que el presidente López Obrador debería investigar la historia de las personas antes de calumniarlas.

“Él tendría que tener claro de dónde vengo, él tendría que saber que soy una mujer de origen humilde, una mujer que desde niña ha tenido que ganarse la vida trabajando, una mujer que luchó para que en su pueblo hubiera agua potable, para que en su pueblo hubiera escuela, que luche al lado de las comunidades indígenas para exigir nuestros derechos y después ya como empresaria tuve una fundación con mi recursos personales para ayudar a niños a mujeres que sufrían desnutrición”, subrayó.



Finalmente, dijo que seguirá presentando las denuncias que sean necesarias contra los abusos de poder y la corrupción en el gobierno de la 4T, además de defenderse de las mentiras en su contra, porque el presidente se siente intocable pero calumniar debe tener consecuencias legales.

Con información de Luis Carlos Rodríguez

