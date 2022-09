Senadores emiten sus posicionamientos sobre reforma militar

El voto en contra de cuatro senadores del PRI puede frenar la aprobación de la reforma constitucional que busca ampliar hasta el 2028 la presencia de las fuerzas armadas en las calles.

Los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu, han manifestado su rechazo abierto a la reforma impulsada por el dirigente nacional de su partido, Alejandro Moreno y que cuenta con el respaldo de Morena y del gobierno federal.

De los 13 senadores del PRI, 11 aún no definen abiertamente su posición, pero algunos legisladores como Manuel Añorve, cercano a Alito, así como el sinaloense, Mario Zamora, han expuesto en los debates una postura cercana a las fuerzas armadas.

Otros como la presidenta de la Comisión de Marina, Verónica Martínez; así como Eruviel Ávila, también han tenido acercamientos en los últimos días con el alto mando de la Secretaría de Marina.

También lee: A horas de votar reforma militar “presionan” a opositores con tuits, desplegados y filtración de documentos

El voto fundamental recae en senadores como Beatriz Paredes y Claudia Anaya Mota, quienes han sido criticas con la política de seguridad del gobierno federal.

La sesión de este miércoles, donde se debate dicha reforma, inició con 68 senadores de quorum.

Se requiere una mayoría calificada que de estar presentes los 128 senadores y de ellos el voto a favor de 86 legisladores.

El oficialismo, es decir Morena y sus aliados suman 76 senadores, ello con la adhesión del senador Raúl Paz Alonzo.

Si suman a 10 senadores del PRI, Morena lograría la mayoría calificada; pero si cuatro priístas lo rechazan, no la alcanzarían.

Mientras que la oposición, de votar en bloque contra la reforma, son 52 votos.

El otro factor son las ausencias de opositores, ya que bajara el umbral de la votación a favor que se requiere para la aprobación de la reforma constitucional.

Defiende Morena reforma militar

Senadores de Morena iniciaron la presentación de la reforma constitucional que amplia la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028 y señalaron que la misma es sólo es ajuste en la estrategia de seguridad pública.

Durante la sesión ordinaria, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino De la Peña, expuso que el cambio de cinco a nueve años de la permanencia de las Fuerzas Armadas es sólo un reconocimiento de ajuste en la estrategia de seguridad pública del Gobierno Federal.

En tribuna, dijo que apoyar la extensión de este plazo es apoyar al Ejecutivo Federal porque éste es el último responsable de la seguridad pública; y, porque al final la medida es sólo de carácter administrativo, aunque se trata de una reforma constitucional.

Asimismo, exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que resuelva a la brevedad sobre la constitucionalidad de la estrategia de seguridad del Gobierno.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció la existencia de diversos casos irregulares de las Fuerzas Armadas en su ejercicio, no obstante, resaltó los logros de dicha institución y los principios de lealtad, disciplina, valor y respeto de las y los integrantes de las Fuerzas Armadas mexicanas en su haber.

Subrayó que la aprobación de la minuta requiere de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado, mayoría que Morena continúan buscando.

Sin embargo, confió en la reflexión, a fin de asegurar la defensa de la Patria y el bienestar de las y los mexicanos.

Es un falso debate; ojalá se arrepientan de votar a favor: Ruiz Massieu

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, califico de “falso debate” la reforma constitucional que busca ampliar hasta el 2028 la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y dijo que quienes están pensando votar a favor “ojalá que no se arrepientan”.

Al presentar su voto particular en la sesión ordinaria, lamentó que el grupo mayoritario establezca falsos debates e intente remediar estrategias de seguridad fallidas.

En este sentido, cuestionó el por qué siguen aumentando delitos diversos, aún con las Fuerzas Armadas desplegadas por el territorio nacional.

Dijo que el dictamen a discusión no pretende de ninguna manera lo anterior y, por el contrario, sólo debilita a las Fuerzas Armadas e impulsa una profunda militarización.

Ninguna modificación a reforma militar del PRI, cambiará postura del PAN: Santiago Creel

El Presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, opinó en torno a la presunta modificación a la reforma para ampliar la presencia del ejército en las calles, a través de la cual se propone que cada seis meses comparezcan ante el Congreso los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana para evaluar a la Guardia Nacional.

El proyecto, presuntamente surgido desde la Secretaría de Gobernación, busca convencer a la oposición en el Senador de apoyar el dictamen, sin embargo, Creel Miranda aseguró que “no hay nada, que pueda varias la postura del PAN”.

“Se habla de una adición de un artículo sexto, pero no hay nada que pueda variar la actitud de nuestro partido respecto de la prórroga, porque si la prórroga persiste, persiste la prorroga a las actividades inconstitucionales de las fuerzas armadas y del propio gobierno que lo permite”, aseveró en entrevista previo al inicio de la sesión de este miércoles.

El legislador panista, también condenó las presuntas presiones a panistas por parte del gobierno federal para que se avale el proyecto, lo que ha sido denunciado por senadores y por el propio dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.

Al respecto, dijo que de ser cierto, lo anterior podría tipificarse como “chantaje”, delito que está penado en el código penal.

“No es una práctica democrática utilizar los instrumentos que tiene a disposición el estado mexicano, para presionar a ningún legislador, porque eso no se llama presión, se llama chantaje, que es la palabra correcta que hay que utilizar, y recordar que el chantaje está tipificado como delito, entonces esto es muy grave, y yo espero que quienes han sido objeto de chantajes tengan el valor de expresarlo públicamente, acreditarlo, y que proceda, si fuera el caso, desde el punto de vista penal”, aseveró.

Santiago Creel recordó que todas las legisladoras y legisladores del país, “tienen el derecho de votar como mejor les plazca”.

“Podemos o no estar de acuerdo con su voto, pero eso no implica que alguien, ya sea el gobierno u otra persona, pueda amenazar, chantajear, o presionar”, concluyó.

Ojalá que este país aspire a la paz y no a las tanquetas en la calle: PAN

La senadora del PAN, Kenia López, reiteró el rechazó de ese partido a la reforma constitucional en materia militar y dijo que “ojalá que este país aspire a la paz y no a las tanquetas y las bayonetas en las calles” como pretende el actual gobierno federal.

Al presentar su voto particular, dijo que la reforma debe preocupar a todos, ante la -militarización del país-, ya que no hay argumento que favorezca la estrategia seguida hasta el día de hoy, toda vez que ha traído consigo mayores violaciones a los derechos humanos, desaparecidos, muertos.

Cuestionó la constitucionalidad de la propuesta; y, destacó que el origen de la reforma es la extorsión.

Dijo que el actual es un régimen que amenaza, que amedrenta, por lo que llamó a los senadores de Morena a considerar ello, porque incluso en un momento pueden ser objeto de este tipo de prácticas cuando cuestionen alguna política dictada desde Palacio Nacional.



Ampliar plazo para fuerzas armadas, falsa salida a crisis de inseguridad: Damián Zepeda

Al argumentar su voto particular, el senador del PAN, Damián Zepeda Vidales, acusó al gobierno federal de utilizar la justicia con fines políticos, en su pretensión de militarizar al país.

Desde tribuna, el legislador sonorense aseguró que la reforma para que las fuerzas armadas permanezcan en las calles hasta 2028 nace de un acuerdo con el presidente del PRI, Alejandro Moreno, a cambio de impunidad.

“Yo no soy ni fiscal ni juez para declarar culpable a alguien ni exonerarlo, pero no soy tonto y no me gusta que me hagan tonto. (…) Es público y notorio cómo había un ataque brutal, frontal, contra el diputado y dirigente nacional del PRI; escándalo tras escándalo, filtraciones de audios, amenazas de quitarle su comisión, le abrieron un juicio de desafuero y milagrosamente en cuanto la bancada del PRI y la Cámara de Diputados presentó una iniciativa contraria a lo que se habían comprometido a hacer, que era evitar la militarización del país y le dan a Morena lo que desea, desaparece completamente todo el escándalo político”, expresó.

Dijo que su voto será en contra de continuar la estrategia fracasada de este y los últimos sexenios.

“No y mil veces no, esta estrategia de militarizar al país ha fracasado, hoy lo que se presenta aquí es una falsa salida, la misma falsa salida que han presentado los últimos presidentes, yo no sé qué pasa con esa silla, si está embrujada”, sostuvo.



No acepto presiones desde España o Sinaloa: Mario Zamora

Sin revelar si votará en pro o en contra de la reforma a las fuerzas armadas en seguridad pública, el senador del PRI Mario Zamora aseguró que su voto será en favor de los sinaloenses y rechazó presiones externas sobre el sentido de su sufragio.

“Yo voy a votar en consecuencia en favor de los sinaloenses, porque yo me debo a la gente de Sinaloa. (…) Mi voto va a ser público y conocido, y como lo he hecho siempre, yo entiendo que los servidores públicos y los representantes populares representamos a la gente, somos empleados de la gente”, recalcó.

En entrevista, criticó que desde España, el embajador Quirino Ordaz Coppel, y desde Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya, traten de presionarlo para que apoye la reforma.

“A mi de España no me presiona nadie, con todo respeto”.

-¿Y del gobierno del estado de Sinaloa?

“Menos”.

-¿Y de la Secretaría de Gobernación?

“Todo mi respeto para el gobernador, para los funcionarios, para todos. Yo me debo a la gente de Sinaloa”.

Mario Zamora aseguró que la iniciativa complementaria que se está construyendo y que se presentará este mismo miércoles “vale mucho la pena”, por lo que él la va a firmar e impulsar.



Propone Monreal regresar dictamen a comisiones

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, propuso regresar a comisiones el dictamen que busca ampliar la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028.

Durante el debate y en tribuna al ser cuestionado por la senadora del PAN, Nadia Navarro, si estaría dispuesto a un debate más amplio, apuntó "demos tiempo, más tiempo a la discusión".

"Nos acusan de premura, de compra de presión, propongo que se regrese a las comisiones", dijo ante el aplauso de la bancada de Morena.

"Somos una fracción limpia y vamos a discutir hasta donde sea necesaria", dijo el coordinador de Morena.

Sin embargo, dijo que en caso de no aprobarse la reforma los únicos que estarán contentos serán los delincuentes porque no habrá quien los contenga.

