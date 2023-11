La senadora Indira Kempis, de Movimiento Ciudadano (MC), se registró como aspirante de ese partido a la Presidencia de la República, y al hacerlo, denunció presiones y amenazas dentro y fuera de su partido para que se bajara de la contienda.

"Es una convocatoria abierta y espero un proceso democrático, transparente y limpio, no querían que llegara, no querían que llegara, pero aquí estoy, estuve amenazada en este proceso, he estado invisibilizada en este proceso, como si las mujeres no existiéramos, pero aquí estoy", declaró.

"¿Las amenazas vienen de MC?, ¿quién la amenazó?, se le cuestionó a su llegada al acto de registro.

"Vienen dentro y fuera del partido, me han dicho que yo no participe, que me fuera a mi casa, hay registro de esas amenazas", detalló.

La legisladora, quien llegó descalza en señal de que "va a caminar con el pueblo", señaló que el registro es un derecho constitucional que le corresponde.

"Como cualquier ciudadana, hago valer mis derechos constitucionales y me registro, soy la primera y tengo la constancia de que he entregado mis documentos. Ahora lo que empieza es lanzar una convocatoria a la gente real, a la gente que quiere a México, a la gente que ya lo cambia todos los días a que se sume a este proyecto político, porque México tendrá Presidenta en el 2024", declaró.

Agregó que espera un proceso transparente y sin dedazos.

"La gente mexicana no es pendeja, no lo somos, ya llegamos, no nos vamos y vamos a ganar la Presidencia de la república, a pesar de los dedazos. A Claudia y a Xóchilt les digo que aquí nos vamos a encontrar en la boleta electoral", concluyó.

