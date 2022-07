Senador Alejandro Armenta rechaza “categóricamente” acusaciones de Ignacio Mier

El senador de Morena Alejandro Armenta Mier rechazó las imputaciones en su contra por parte de su primo y compañero de partido, el diputado Ignacio Mier Velazco, quien presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra él, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, por presunto tráfico de influencias y revelación de secretos.

A través de sus redes sociales, el senador de Morena y aspirante a la gubernatura de Puebla aseguró que siempre ha respetado la ley y se ha dedicado a trabajar por el bien de los poblanos.

“Yo me dedico a trabajar por las y los poblanos desde el Senado de la República. Mi compromiso es dar resultados en favor de la 4T, ésa es mi respuesta a los ataques que dividen y no abonan a la unidad de nuestro partido", escribió en su cuenta de Twitter.

Además, en otro mensaje agregó : “De mi parte siempre he respetado la ley y no tengo actitudes mezquinas, niego categóricamente cualquier delito que se me quiera imputar”, enfatizó Armenta Mier.



Ignacio Mier abre fuego amigo al interior de Morena

Este lunes el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, denunció ante la FGR al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto; al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa (Morena); al senador morenista Alejandro Armenta, y al fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera, por buscar presunta revelación de secretos y tráfico de influencias en perjuicio del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El que avisa no traiciona. Como lo dije el 27 de mayo, ya presenté las denuncias correspondientes, ante Fiscalía General de la República contra el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto; el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa; el senador, Alejandro Armenta; y contra el fiscal general del Puebla, Gilberto Higuera, por hechos, posiblemente constitutivos de los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias.

"Así como delitos cometidos por servidores públicos previstos en el Código Penal Federal, con el propósito de perjudicar sistemáticamente al Movimiento de Regeneración Nacional y a personas que le son contrarios a sus intereses económicos, políticos y personales”, detalló el diputado Miera través de un video compartido en redes sociales.

Miguel Barbosa minimiza denuncia

Por su parte, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, minimizó la denuncia penal que presentó el diputado Mier Velazco.

“No por favor, creo que está abrumado de tantas cosas que surgen diarias, que las aclare, lo vuelvo a exhortar a que aclare su situación frente a diferentes hechos que están revelados y revelándose todos los días, solo eso”, dijo.

Barbosa Huerta pidió al diputado federal primero aclarar el entramado financiero en el que fue involucrada una de las empresas donde es socio y le recordó que aún hay asuntos pendientes, como la muerte de tres agentes ministeriales en el municipio de Tecamachalco. El municipio es gobernado por el hijo del legislador.

