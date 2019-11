Senado elige a Piedra Ibarra para la CNDH

Rosario Piedra Ibarra será la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para los próximos cinco años, de 2019 a 2024.

La hija de la activista Rosario Ibarra de Piedra, quien fue distinguida con la Medalla Belisario Domínguez, logró la mayoría calificada, es decir, el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes.

La tercera votación quedó: ocho votos para José de Jesús Orozco; 24 para Arturo Peimbert: 76 para Rosario Ibarra, y seis abstenciones.

En la primera y segunda votación, la cual se dio el jueves 31 de octubre, Piedra Ibarra no alcanzó la mayoría calificada y, según el acuerdo pactado, la tercera votación se realizaría el martes 5 de noviembre; sin embargo, Morena votó ese día que se modificara la orden del día, y que se pasara para el jueves 7 de noviembre.

El senador Julio Menchaca (Morena), quien preside la Comisión de Justicia, dijo que la solicitud obedecía a que su fracción buscaría los consensos necesarios para alcanzar la mayoría calificada para el sucesor de Luis Raúl González Pérez.

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, acusó en ese momento que no se respetaron los acuerdos, y tachó de tramposo el procedimiento, además de que señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba interviniendo en el proceso desde sus conferencias mañaneras.

Damián Zepeda, del PAN, tachó como mentira que se estén buscando los consensos, pues dijo que en realidad lo que se busca son los votos para imponer la voluntad del presidente López Obrador.

Senadores de la oposición afirmaron a EL UNIVERSAL que algunos de sus compañeros fueron presionados para votar a favor de Rosario Piedra, sumado a que la bancada del Partido Verde Ecologista de México le cedió sus votos a la excandidata de Morena a diputada federal.

Los sufragios que recibió Piedra Ibarra de parte de la oposición fueron siete, con los cuales consiguió la mayoría calificada, pues a Morena le faltaban cinco votos de los 116 sufragios que se emitieron.

Entre gritos de “¡fraude, fraude, fraude!”, por parte del PAN, y con cartulinas con la fotografía de Rosario Piedra junto con López Obrador, la presidencia de la Mesa Directiva declaró la validez de la elección.

Por la mañana, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, dijo que no habría más dilatación en la elección del sucesor de Luis Raúl González Pérez, y reconoció una vez más que Morena no alcanzaba la mayoría calificada.

“Estoy haciendo mi trabajo, tratando de construir mayoría calificada, pero no creo que me alcance. Lo que es previsible si no se logra en esta tercera votación la mayoría calificada, se regresa a las comisiones y se busca una nueva terna”, asentó el morenista.

La senadora panista Kenia López, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que la CNDH no podía quedar en manos de alguien que dirá: “Sí señor”, sino debe ser alguien que haga recomendaciones libres.

“Apelamos a que los senadores de Morena entiendan que su prioridad no es defender a su Presidente, a su partido, porque tener una presidenta en la CNDH a modo, carnal, no ayuda a los mexicanos”, expresó López Rabadán.

Al término de la sesión, María del Rosario Piedra Ibarra aseguró que no titubeará ante cualquier violación a los derechos humanos ni le temblará la mano para hacer recomendaciones al presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de garantías.

En breve entrevista, subrayó que buscará que el órgano autónomo no sea una instancia de “simulación y de comparsa de un régimen”, y añadió que el hecho de militar en un partido político no le quita el derecho de haber participado en la sucesión de la CNDH.

“Yo no voy nunca a anteponer una idea partidista a mi conciencia, no sólo voy a ser crítica, si este gobierno incurre en violaciones a los derechos humanos, lo voy a señalar”, expresó Piedra Ibarra.