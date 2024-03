El Senado de la República "pateó el bote" y dejó pendiente la dictaminación de la iniciativa para regular la sobreventa de boletos de avión que realizan las aerolíneas.

La senadora por Movimiento Ciudadano, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, dijo que “hoy por hoy quien compra un boleto no sabe que es un boleto sobrevendido, no sabe que al llegar a abordar se le puede decir, no vas a abordar porque este vuelo está sobrevendido”.

“¿Qué pedimos?, que puedan las aerolíneas transparentar, porque además así debe de ser, que se pueda comprar o no comprar un vuelo que está ya sobrevendido y que además sepa que si está sobrevendido y no va a poder abordar haya una compensa”, expresó.

En el marco de la sesión ordinaria y la aprobación de un convenio para abrir una nueva ruta aérea entre México y el Reino de Bélgica, los legisladores de oposición señalaron que los senadores de Morena deliberadamente no acudieron a la sesión de las Comisiones Unidas de Defensa de los Consumidores y de Estudios Legislativos Primera, por lo que no se logró el quórum para dictaminar la iniciativa que pretende regular la sobreventa de vuelos.

Víctor Oswaldo Fuentes, senador del PAN, aseguró que “lamentablemente bien parece que algunos empresarios hicieron algunas llamadas y también les da miedito entrarle al toro por los cuernos, como en las Afores, como en la comisiones bancarias y muchas cosas más donde solamente se queda en el discurso eso de que el poder político no está subordinado al poder económico”.

Recordaron que incluso la iniciativa fue modificada para que pudiera transitar, pues la original planteaba prohibir totalmente la sobreventa.

Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, dijo que incluso propusimos en la comisión algunos cambios sustanciales para modificar el concepto de prohibición, para en lugar de ser prohibición la sobreventa pudiésemos hablar de transparencia y que el ciudadano pueda conocer antes de comprar un boleto de avión si está sobrevendido y tener la libertad de comprarlo o no comprarlo.

