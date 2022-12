Avalan en lo general segundo dictamen del Plan B electoral; lo turnan al Ejecutivo

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, el segundo de los dictámenes de la reforma a leyes secundarias en materia electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con 265 votos a favor y 218 en contra, el pleno de la Cámara Baja avaló la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de propaganda.

“No constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas.

“Tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público que realicen las personas servidoras públicas, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en cualquier formato de manera gratuita”, establece la reforma.

La minuta se avaló de manera directa sin una sola reserva, motivo por el que el coordinador de MC, Jorge Álvarez Máynez, denunció ilegalidad en la presentación de reservas.

“Señor presidente, lo que hace la Mesa Directiva al rechazar la discusión en lo particular de este dictamen es ilegal, no hay base jurídica para rechazar nuestras reservas, no importa si todos los coordinadores se ponen de acuerdo porque pisotea la constitución y pisotea la democracia de México y esta es una simulación y una farsa de la que la mesa directiva que usted encabeza ha sido cómplice”, reclamó al Presidente Santiago Creel.

En respuesta, Creel Miranda señaló: “Lo que dice no es cierto, me apersoné para decir que no se me informó que habían rechazado una reserva que ustedes presentaron, esta mesa directiva no fue informada, si hubiese sido informada tenga por seguro que se hubiera presentado, para futuras situaciones le pido, diputado Álvarez Máynez, que lo haga directamente con su servidor, el Presidente de esta mesa. Su declaración me parece injusta”.

Debido a que la minuta no sufrió modificación alguna y pasó tal y como llegó del Senado, fue turnada al Ejecutivo para su publicación.



Cierra Primer Periodo de Sesiones

La presidencia de la Mesa Directiva cerró formalmente el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXV Legislatura.

El presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, solicitó que se informe al titular del Poder Ejecutivo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a la Cámara de Senadores.

La presidencia de la Mesa Directiva deseó felices fiestas de fin de año a todos los integrantes de la Cámara. Asimismo, declaró formalmente terminados los trabajos correspondientes al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio.

Con información de Enrique Gómez

