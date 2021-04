Senado aprueba en lo general la Ley de Hidrocarburos

Con 65 votos a favor, 47 en contra y 6 abstenciones, el Senado de la República aprobó en lo general las reformas a la Ley de Hidrocarburos, las cuales incluyen la revocación de permisos de comercio de hidrocarburos a los particulares que incurran en el delito de contrabando de combustibles, la suspensión de permisos ante el peligro o amenaza a la seguridad nacional y energética, y para la economía nacional, y la obligatoriedad de demostrar capacidad de almacenamiento.

"Advertimos que la reforma energética se iba a modificar. Nadie debe llamarse sorprendido. Somos congruentes. La reforma privatizadora trae un pecado original, aceptémoslo: la prevaricación. ¿Es legítima una reforma cuya aprobación es producto del soborno, del cohecho y de la corrupción? ¿De la compra del voto de legisladores con dinero público privado?", dijo Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado de la República.

Los legisladores de Morena y del Partido del Trabajo, quienes votaron a favor del dictamen, argumentaron que con la aprobación de estas reformas, que echan atrás los efectos de la reforma energética que se aprobó en 2013, se promueve el combate a la corrupción, el fortalecimiento de Pemex y de la soberanía energética.

"Han salido a la luz todos los que se han enriquecido con contratos a modo, al amparo del poder. Somos unos cuántos que representamos a 30 millones que votaron por nosotros, contra un pequeñito puñado de representantes de una minoría rapaz. Es obvio que están enojados porque se están acabando los jugosos negocios que ampararon con sus votos. Están enojados los que votaron la infame reforma energética a cambio de carretillas de dinero. Eso se acabó, esta reforma va a poner orden en el sector energético y es fundamental que se apruebe", señaló Antares Vázquez Alatorre, de Morena.

Por otro lado, los senadores del PAN, PRI, MC y PRD, así como la senadora Nancy de la Sierra Arámburo (PT) reclamaron que las reformas propuestas a la Ley de Hidrocarburos incurren en actos de inconstitucionalidad, puesto que va en contra de lo que establece la Carta Magna y que actualmente sigue vigente en materia de hidrocarburos.

"Este dictamen viola los derechos de terceros y resulta en gastos adicionales. Las afectaciones de esta reforma podrán solicitar el pago por los agravios que se les están ocasionando", dijo Nancy de la Sierra Arámburo.

Las explosiones representan un peligro de seguridad nacional pero no son capaces de sancionar a Pemex, que siguen ocurriendo este tipo de explosiones. No estamos en contra de que haya almacenamiento, pero que se aclare que sea de petrolíferos, van a crear un desastre de desabasto como el que crearon al inicio de la administración, que impongan un plazo para que no sea retroactivo, que se amplíen los plazos para este almacenamiento", dijo Xóchitl Gálvez (PAN).

