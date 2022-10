Senado aplaza votación para vacaciones dignas

La bancada de Morena en el Senado decidió posponer la discusión y votación del dictamen que duplica de seis a 12 el número de días de vacaciones de los trabajadores del sector privado en el primer año laborado.

El documento, suscrito por Gilberto Encinas Espejel, secretario técnico del Grupo Parlamentario de Morena, y dirigido al presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta Mier, solicita aplazar la presentación ante el pleno por dos sesiones más, con la finalidad de abrir un espacio de mayor deliberación sobre los alcances de esta iniciativa.

El oficio señala que “por instrucciones del senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena, le solicito atentamente se difiera la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones dignas, para dos sesiones consecuentes; esto para poder llevar a cabo un mayor análisis sobre el tema”.

El presidente del Senado, Alejandro Armenta, confirmó en un video en redes sociales que el grupo mayoritario decidió posponer la aprobación de la reforma.

“El grupo parlamentario tomó la determinación de diferir la discusión sobre el tema de vacaciones dignas. Es un tema importante que nos ocupa porque para nosotros es fundamental preservar el derecho adquirido y los derechos de las y los trabajadores.

“Es por ello que se remitió un escrito a la Mesa Directiva que es público, que no tiene por qué dársele acentos o interpretaciones incorrectas, porque son trámites, son correspondencias que norman criterios de articulación de la agenda legislativa”.

PAN, listo para votar: Zepeda

Armenta Mier puntualizó que “para nosotros los trámites se atienden se escuchan y se procesan y esta fue una determinación del grupo parlamentario, misma que atendemos como cualquier mención, oficio o correspondencia de las y los senadores, independientemente del grupo parlamentario al que pertenecen”.

El senador del PAN Damián Zepeda, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, reiteró el respaldo de su bancada al dictamen que reconoce el derecho de los trabajadores a contar con vacaciones dignas.

En entrevista afirmó que él y su bancada están listos para votar el dictamen de inmediato, aunque aclaró que no están en contra de que se discuta con mayor amplitud el tema, mientras no sea una estrategia para “patear el bote” o tenga la intención de aplazar la aprobación del dictamen.

“Estamos a favor de que se vote ya, pero si algún grupo parlamentario en afán de lograr mayor consenso, solicita una o dos semanas, a mí no me parece algo negativo, siempre y cuando verdaderamente sea este tiempo simplemente para generar ese consenso y que no sea una estrategia de aplazar. Si llega ese momento y no quieren votar, nosotros estaremos pidiendo que se vote. Que no quede duda, el PAN está a favor de ampliar las vacaciones de trabajadores”, expresó.

El panista señaló que posponer una o dos semanas la aprobación de la reforma no afectaría su entrada en vigor, planteada para el 1 de enero de 2023.

El líder de la fracción de Morena, Ricardo Monreal Ávila, dijo desconocer el documento firmado por el secretario técnico de su grupo parlamentario, pero subrayó que en el Senado se escuchan todas las voces y no se le da fast track a ninguna iniciativa, “pero no hay problema, vamos a continuar con los trámites, y todos estamos de acuerdo en eso”.

El legislador zacatecano negó que haya algún tipo de presión por parte de los empresarios para frenar esta reforma. “La Cámara de Senadores nunca acepta presiones”, señaló.

El dictamen, aprobado ya por las Comisiones de Trabajo y de Estudios Legislativos Segunda, estaba listo para su primera lectura ante el pleno del Senado esta semana, pero se pospuso presumiblemente para noviembre.

La reforma duplica de seis a 12 el número de días de vacaciones de los trabajadores del sector privado en el primer año laborado, con un incremento progresivo de dos días anuales hasta llegar a 20 y a partir del sexto año aumenta dos días por cada cinco años de trabajo.