México tendrá una Guardia Nacional 100% civil: Senado

El Senado de la República garantizó que México tendrá una Guardia Nacional 100% civil, porque se respetó el espíritu de reforma constitucional en la materia, que es que sus integrantes y su cadena de mando sea civil y adscritos la Secretaría de Seguridad Pública.

En una conferencia en conjunto, los coordinadores parlamentarios coincidieron en que el proyecto que será avalado en unas horas en el pleno por unanimidad, y que una vez más, fue el consenso el que ganó en la redacción de las cuatro leyes secundarias, la Orgánica de la Guardia Nacional, Uso de la Fuerza, Sistema Nacional de Seguridad y Registro Nacional de Detenciones.

El coordinador Miguel Ángel Mancera (PRD) sostuvo que con las cuatro leyes se fortalece el Estado de derecho en México, porque tres de las cuatro van muchos más allá de la Guardia Nacional.

“No se escatima lo que ha pedido el gobierno federal, pero también se incorporó las aportaciones de la ONU y las organizaciones civiles. Se estableció un mando civil, la cadena civil y la actuación de las fuerzas armadas y sus derechos. Es un avance jurídico”, afirmó el exjefe de gobierno.

Dante Delgado, líder de los senadores de Movimiento Ciudadano (MC), indicó que la oposición tenía que plantear inequívocamente un régimen civil, el espíritu que se defendió en la Constitución en el febrero pasado, cuando se creó la Guardia Nacional.

“Garantizamos que el mando quede en manos de la Secretaría de Seguridad Pública, tenemos una Guardia 100% civil, que el mando lo tenga el secretario, se evita actos de tortura, desaparición de personas, que las personas migrantes detenidas tengan un proceso justo y que en las manifestaciones no se portara ningún tipo de arma”, precisó el exlíder nacional del partido naranja.

El coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, agregó que las razones y los argumentos generaron un encuentro y pusieron el interés nacional por encima de los intereses de los partidos políticos, ya que nadie tiene la verdad absoluta

“Hoy pudimos convencer y ser convencidos. Eso es hacer política. Al grupo mayoritario porque prefirieron buscar consensos, que caer en la tentación de una actuación unilateral. Por otro lado, hoy se da cuenta de una oposición seria, responsable, constructiva, que deja claro que no será obstáculo a la acción, que no actúa por consignas, que no está a favor de nada y en contra de todo, sino que está para sumarse en la construcción”, señaló el exsecretario de Gobernación.

Mauricio Kuri, líder del PAN, refirió que los acuerdos alcanzados garantizan su carácter civil y “no permiten” la militarización de la seguridad pública, además se defenderá y promoverá el respeto de los derechos humanos.

“El llamado ahora es al Presidente de la República para que proceda en consecuencia. Pusimos a su disposición las herramientas legales, ahora le toca a él dar los resultados que México espera”, resaltó Kuri González.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, añadió que quedó erradicada cualquier duda de que la Guardia sea militarizada, y se respeta a las fuerzas armadas, “es una ley de avanzada”.