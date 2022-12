Se reúnen cinco ex-cancilleres para hablar de política exterior en Aniversario de COMEXI

En la conmemoración del XX aniversario del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), los excancilleres Ángel Gurría, Bernardo Sepúlveda, Jorge Castañeda, José Antonio Meade y Claudia Ruiz Massieu se reunieron con Sergio Alcocer, el presidente del Consejo para dialogar sobre el futuro de la política exterior.

Durante el conversatorio José Antonio Meade quien fungió en como canciller durante el sexenio de Enrique Peña Nieto comentó que le parece de importancia establecer un diálogo político, de promoción y cooperación para la comunicación con el mundo.

"Quedan dos años de gobierno. México no tiene el mismo perfil y la misma presencia por el hecho de que no estemos presentes en las reuniones internacionales en donde se define la gobernanza del mundo y los grandes temas en la agenda multilateral" agregó Gurría ex funcionario del gobierno de Ernesto Zedillo.

COMEXI se ha dedicado al estudio de los acontecimientos internacionales, por lo que realizan estos diálogos entre otras actividades y espacios para construir ideas sobre la vida diplomática, política, social, cultural y económica del país.

@ruizmassieu : El primer reto es definir si México va a querer rearticular una política exterior frente a todos los cambios externos. La política exterior debe de servir como una herramienta para cumplir con los objetivos de país. — COMEXI (@COMEXI) December 2, 2022

Por su parte, Jorge Castañeda, declaró que el posicionamiento es uno de los principales retos que enfrenta el país para saber el cómo ubicarse ante "una nueva Guerra Fría", haciendo referencia a los actuales conflictos entre China y Estados Unidos.

