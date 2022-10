“Se nos está terminando el tiempo”: AMLO intensificará trabajo para cumplir compromisos 

Guaymas, Sonora.- Al manifestar que “se nos está terminando el tiempo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que aunque sólo le quedan 23 meses de gestión, cumplirá con sus compromisos porque no quiere dejar pendientes, por lo que él y su equipo intensificará su jornada de trabajo a 16 horas diarias y laborará fines de semana.

Por esto, se comprometió a regresar en dos o tres meses para supervisar la construcción del acuerdo y distrito de riego como parte del Plan de Justicia con el Pueblo Yaqui.

“Vamos a continuar con este Plan de Justicia de los Pueblos Yaquis. Voy a regresar para evaluar el avance en el acueducto y en el distrito de riego. Y voy a estar cada dos, tres meses viniendo porque ya se nos está terminando el tiempo, ya nos quedan 23 meses, yo tengo que entregar la Presidencia a finales de septiembre del 24, entonces no quiero dejar nada pendiente, quiero cumplir.

“¡No queremos que te vayas!”, gritó una persona.

“No, me tengo que ir porque precisamente soy maderista y Madero decía: ‘Sufragio efectivo, no reelección’. Pero no nos preocupemos porque vamos a avanzar todavía, 23 meses trabajando 16 horas diarias sin descanso ni sábado ni domingo es como el doble; en vez de 23 meses, son 46 si nos apuramos.

“Además, ya empezaron todos los proyectos, nada más es cosa de que nos sigan ayudando los gobernadores y todas las autoridades tradicionales de los pueblos yaquis para que no haya demora y que podamos avanzar, avanzar, avanzar, todo lo que se pueda”, dijo.

apr/rcr