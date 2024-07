A cinco días de la detención en Estados Unidos de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, y de Ismael El Mayo Zambada, líderes del Cártel de Sinaloa, el caso se le complicó y enredó a México, pues no existe certeza sobre cómo ocurrió “la entrega” del jueves pasado, pues hay contradicciones, regateo de información y desinformación.

Ayer, el presidente López Obrador y Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad, admitieron que todavía “falta mucha” información que debe entregar el gobierno de Joe Biden, pues reconocieron que no se tiene “información confiable” de este caso y manifestaron que “necesitamos saber todo”.

Además, Rosa Icela Rodríguez reveló que el pasado sábado el Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó información sobre el caso, en la que destacaron detalles diferentes de lo presentado el viernes, un día después de los hechos, entre ellos la identidad del piloto, lugar y horario del despegue de la avioneta que trasladó al hijo de El Chapo y a El Mayo Zambada.

El pasado viernes, el presidente López Obrador y Rosa Icela Rodríguez reconocieron que desconocían si se había tratado de una entrega o captura de los dos narcotraficantes por parte de las autoridades de Estados Unidos.

Ese día, la titular de la SSPC aseguró que según la información entregada por la embajada estadounidense la aeronave había aterrizado en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, a las 10:19 horas procedente de Hermosillo, Sonora.

“¿A qué hora despegó el piloto? A las 7:55 el vuelo sale de la ciudad de Hermosillo y llega a las 10:19 este aterrizaje en el aeropuerto de Santa Teresa. [Es necesario] decir que se trató de una avioneta tipo Cessna 205 con matrícula N8454Z en donde se trasladó este piloto”, y dijo el viernes que su nombre era Larry Curtis Parker.

Sin embargo, ayer la secretaria presentó otros datos, pues indicó que el vuelo había aterrizado a las 16:24, más de seis horas después de lo mencionado el viernes.

“El vuelo desde México aterrizó en Estados Unidos en el aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México aproximadamente a las 4:24 pm. Este aeropuerto está justo a las afueras de El Paso, Texas”, comentó.

Sin embargo, la periodista Peniley Ramírez reveló que habló con el propio Larry Curtis Parker, quien le dijo que es un hombre de negocios que vive en Nuevo México y viaja h muchos entre Sonora y Nuevo México porque su pasión es cazar y en la noche vio fotos de otro avión, pero con la matrícula de su aeronave.

También ayer el propio López Obrador reconoció que se desconoce de dónde despegó la avioneta, pero el viernes había dicho que lo hizo desde Hermosillo.

El viernes también se afirmó que el piloto de la aeronave era Larry Curtis Parker, pero ayer el Presidente señaló que no hay información confiable del despegue ni de la identidad del piloto.

“Presidente, ¿es suficiente este informe?”, se le preguntó.

“No, todavía falta mucho. Falta, por ejemplo, saber de dónde salieron, porque originalmente mandaron de migración de México, eso no es de Estados Unidos, lo del plan de vuelo de Hermosillo de una avioneta a Nuevo México, pero luego se menciona que no salieron de ahí, y no se tiene información confiable”, dijo.

“¿Pero no se sabe de dónde despegó la aeronave?”, se le insistió.

“No, no. La versión es esta, de que salió de Hermosillo, que fue una avioneta, pero no hay de parte de Estados Unidos la información específica. Dicen ‘México’, pero pues México son dos millones de kilómetros cuadrados”, respondió.

Chapito planeaba entregarse

Ayer, la secretaria Rosa Icela Rodríguez informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación en Sonora sobre estos hechos.

Detalló que el Departamento de Justicia de EU informó el pasado sábado al gobierno de México que Guzmán López planeó entregarse en varias ocasiones y fue el mismo jueves 25 de julio cuando resultaron alertados de que en la misma aeronave viajaba con Zambada García. Rodríguez dijo que el lugar del despegue en México, el tipo de aeronave y la identidad del piloto son parte de la investigación de la FGR.

EU incursiona en México

El presidente López Obrador no descartó la posibilidad de una incursión en México de fuerzas de Estados Unidos para la detención de ambos narcotraficantes.

“No, no puedo descartar eso, tenemos que esperarnos, tenemos que esperar a que nos informen cómo fue esta situación. Y lo mejor es la información, para que no se caiga en conjeturas, en especulaciones (…) No se descarta, pero no hay pruebas. Lo que sí podemos decir es que no participó el gobierno de México”, aseveró.

“Necesitamos saber todo, porque los abogados dicen que un hijo de Joaquín Guzmán fue el que lo detuvo, eso dicen los abogados de Zambada; entonces, queremos saber, a ver si fue él, con quién. Porque también dice que con uniforme militar. ¿Un uniforme militar de México, de Estados Unidos? ¿En qué sitio fue? ¿En dónde?”, cuestionó.