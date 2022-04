Se echan palomazo en el Senado en honor a los compositores

Luego de entregar reconocimientos en vida y post mortem a 35 compositores mexicanos, los presidentes del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, y de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, encabezaron un recorrido por la galería fotográfica que se encuentra sobre la reja del inmueble, y junto a los autores se echaron un “palomazo y una bohemia callejera”, con varias de sus canciones.

Cruz del olvido, Nube viajera, Rata de dos patas, Bonita, Su mamá tuvo la culpa, No volveré, México lindo y querido, Usted, ¿Quién será?, Cenizas, Nunca voy a olvidarte y hasta Pelo suelto, formaron parte del repertorio.

Frente a una de las fotografías de la muestra, Monreal y Sánchez Cordero entonaron a coro: “No volveré, te lo juro por Dios de mi vida, te lo digo llorando de rabia, no volveré”.

Los legisladores y los compositores, encabezados por su dirigente, Martín Urieta, y por otros creadores reconocidos como Felicia Garza, recorrieron una a una las fotografías de los galardonados —exhibidas en El rostro del autor— , y en cada una de ellas hicieron una parada para cantar algunas de sus canciones.

Mary Morín, autora de Pelo suelto, que lanzó a la fama a Gloria Trevi, interpretó su melodía, y emulando a la Trevi, tomó del pelo y de la corbata a Monreal, como acostumbra la cantante regiomontana en sus conciertos.

“¿Dónde está Martín Urieta”, preguntaba el senador de Morena, para que se acercara el autor de Mujeres divinas, con quien Monreal ya se había echado unos palomazos el año pasado durante su visita al restaurante El Tenampa, de Garibaldi, para festejar el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos.

Pero con quien el presidente de la Jucopo hizo más duetos durante el recorrido por la galería exterior del Senado, fue con el compositor Manuel Eduardo Toscano, autor de canciones tan populares como Rata de dos patas, que impulsó al estrellato a Paquita la del Barrio, y Mátalas, que interpreta Alejandro Fernández.

Casi al final del recorrido, la compositora Felicia Garza interpretó su canción La felicidad, que hizo muy popular el cantante ya fallecido Gualberto Castro.

“Todas me las sé, es que soy bohemio, pero la que me gusta es, bueno, me gustan muchas, pero esta de Nube viajera me encanta”, confesó el senador Monreal, al término del recorrido bajo los intensos rayos del sol, al tiempo de lamentar, entre risas, que “lo único que faltó fue el tequila”.

Previamente, en el salón de plenos, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, y los coordinadores de las bancadas de Morena, Ricardo Monreal; PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; y PRD, Miguel Ángel Mancera, así como la legisladora priista Claudia Ruiz Massieu, entregaron reconocimientos a 35 autores y compositores y refrendaron su compromiso de defender y preservar los derechos de autor.

Desde tribuna, Osorio Chong comprometió a su grupo parlamentario a respaldar una iniciativa para proteger los derechos de los compositores, pues la gran mayoría de las ganancias se las llevan los intérpretes: “No podemos permitir (...) que mientras unos reciben de cantar esas canciones y ser famosos y hasta millonarios, que también se vale, los que las componen pasen en la obscuridad y pasen los peores momentos. Este Senado no lo puede seguir permitiendo”.