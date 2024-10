“No existe militarización en el país” y “La CNDH no ha guardado silencio ante violaciones a los derechos humanos”, fueron algunos de los señalamientos de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra en su comparecencia en el Senado de la República para ser reelegida para un segundo periodo al frente de este organismo.

“No existe militarización. Las Fuerzas Armadas siguen dependiendo de un mando civil, en el sexenio pasado y en lo que va de este actual sexenio, los jefes supremos han ordenado su actuación contra la población civil”, enfatizó.

Además resaltó que si en su gestión la CNDH no interpuso acciones de inconstitucionalidad contra la reforma electoral, se debe a que su administración no responde a intereses de grupos.

“Eso es lo que no nos perdonan quienes quisieran una CNDH a la medida de intereses personales o partidistas. No nos perdonan que no emitimos las acciones de inconstitucionalidad ni las recomendaciones que hubieran querido, como por ejemplo contra la reforma judicial, aunque no se tuviera ningún sustento legal para hacerlo. No fuimos instrumento y nunca lo seremos de quienes insisten en crear agendas al margen del pueblo”, mencionó.

Durante el segundo día de comparecencia de las y los aspirantes a dirigir la CNDH, el encuentro que sostuvieron las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Justicia, fue la que mayor tiempo ocupó, al durar más de una hora y media al ser cuestionada una y otra vez por legisladores de oposición, como el panista Ricardo Anaya, la priistas Carolina Viggiano y Claudia Anaya, así como la también senadora del albiazul Verónica Rodríguez.

La senadora Claudia Anaya no ocupó su tiempo durante su presentación para cuestionar a Piedra Ibarra, sino para decirle: “Déjale el espacio a la presidenta Claudia Sheinbaum de tener una mejor acompañante en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si es por un sueldo, yo le regalo el mío”, para después salir del salón de comparecencias.

Ricardo Anaya también le dijo: “Viene usted a pedir la reelección cuando fue electa a través de un fraude, número uno, y número dos, cuando en el 99% de las quejas relativas a Guardia Nacional y a la Sedena decidió no emitir una recomendación? Se lo digo fraternalmente. ¿No le da vergüenza venir a pedir el voto y pedir una intervención después para el tercer tema?”.

En su presentación, la ombudsperson presumió sus “logros” al frente de la Comisión Nacional, y señaló que en este proceso de selección para nombrar al próximo titular de la CNDH, no espera ventaja alguna y que los resultados de la CNDH hablan del trabajo que ha realizado durante los cinco años de su gestión.

“Los últimos cinco años dimos pasos firmes para el establecimiento de un nuevo modelo de defensa que privilegie las acciones de prevención y que enfoque no sólo en reducir y atender quejas, sino en reducir las violaciones a derechos humanos. En 2019 propuse hacer de la CDH la principal impulsora de los cambios que necesita México.

“Hoy planteo seguir por este camino consolidando su transformación, entablando en especial la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y de los derechos político-electorales que, pese a lo que opinen los académicos y algunos jueces, también son derechos humanos, todos ellos, por cierto, de los más vulnerados en los anteriores 30 años.”, señaló.

El legislador panista Ricardo Anaya Cortés aseguró que la presidenta Rosario Piedra Ibarra, está reprobada, por lo que no puede ser reelegida para un segundo periodo en el organismo.

“Ella decidió convertirse en defensora del poder y no en defensora de los ciudadanos frente a los abusos del poder. En su caso, tenemos cinco años de gestión que podemos evaluar, más allá de lo que nos venga aquí a decir. Y para nosotros, a juzgar por esos cinco años de gestión, la señora está reprobada y no merece repetir en la Comisión Nacional de los Derechos Humano”, señaló a EL UNIVERSAL.

