Rojas Díaz Durán responde a Layda Sansores en el Miércoles del León y la llama "La reina del Cash"

En su primer emisión del Miércoles del León, Alejandro Rojas Díaz Durán grabó un video en respuesta a los señalamientos de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, luego de que presentara problemas de conexión para transmitir su programa en vivo.

En el video, Díaz Durán expresó sus razones por las que Sansores amagó en contra del líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

Aseveró que a Sansores, a quienes la apoyan y a “su candidata preferida”, Claudia Sheinbaum, les estorba Ricardo Monreal, porque, dijo, el legislador no tiene una lealtad ciega.

“Yo no soy defensor de Ricardo Monreal, pero hay un objetivo interior, es tratarlo de descarrilar en su aspiración presidencial, e incluso el objetivo es que se vaya de Morena para que no les estorbe, porque tiene independencia de criterio. Nosotros no somos ni sordos, ni ciegos ni mudos”, aseveró.

Asimismo, Rojas Díaz Durán calificó a la gobernadora como la “Reina del Cash”, al retomar un reportaje que expone la supuesta compra de 83 propiedades al contado, inmuebles que se encuentran a nombre de familiares.

Por otra parte, aseguró que la gobernadora cometió varios delitos al violar la ley y códigos penales federales y de la Ciudad de México tras difundir comunicaciones privadas.

Indicó que al recibir las denuncias cometió omisión, por no presentarlas ante el Ministerio Público; otro delito que señala es el de comisión, por la manipulación de la información que recibió y una tercera falta, dijo, fue difundir el material.

“Les quiero decir que estas emisiones de el Martes de el Jaguar y la utilización que hace de todo el aparato del poder público, con recursos públicos, con el fiscal a un lado, se han dedicado primero, a violar la Constitución y comunicaciones privadas, las cuales solo una autoridad judicial puede darlas a conocer, ha cometido delito tras delito”, manifestó.

Acusó a Sansores de estar haciendo el trabajo sucio, para arrodillar a la oposición y que estos dieran los votos a favor de la militarización en el país.

“Pone en riesgo al país, esta línea antidemocrática y reaccionaria dentro de Morena es la que tiene el país dividido y eso no es bueno para el país”.

En otro sentido, señaló que Layda Sansores representa el cacicazgo político del viejo PRI en Campeche, al recordar su paso por el tricolor y el apoyo que le brindó a Ricardo Salinas de Gortari.

Al concluir, el consejero político de Monreal indicó que continuarán las emisiones de su programa, aunque no dejó claros los días y el horario de las mismas. Además, invitó a la mandataria estatal a trabajar juntos por un mejor país.

