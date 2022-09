Ricardo Anaya critica informe de AMLO; "fue una sarta de mentiras”

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, criticó el cuarto Informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual sostuvo, fue “una sarta de mentiras”.

"Algunas mentiras son tan evidentes, que los propios datos oficiales las ponen al descubierto. Por ejemplo, en cuanto a economía, el presidente afirmó que ya se había regresado a los niveles previos a la pandemia. Por el contrario, los datos del INEGI demuestran que la economía de México es inclusive más pequeña que cuando empezó el sexenio, y la inflación es del doble”, declaró.

A través de un video, que compartió en sus redes sociales, el panista recordó que López Obrador también afirmó que se estaban disminuyendo la desigualdad y la pobreza, lo cual aseguró, "fue otra mentira".

También lee: Crecen 20% plazas de fuerzas armadas en sexenio de AMLO

"Según datos del Coneval, hay dos millones de personas más en pobreza extrema, es decir, con este gobierno dos millones de mexicanos más no tienen ni para comprar la canasta básica, los alimentos básicos para subsistir", indicó.

Anaya Cortés, señaló que una de las mentiras que resultan más ofensivas es la relativa a lo que el presidente llamó “estrategia básica”, la de “abrazos no balazos”.

"Con la que según él se está reduciendo la violencia. Pero ¿cómo se atreve a decir eso?”, cuando “el país está hecho un desastre y todo mundo lo sabe. Hay 92 homicidios diarios. Por favor dale el golpe: cada hora matan a 4 personas en México. ¿Eso es reducir la violencia?”, cuestionó.

También lee: Falso debate, la desaparición de prisión preventiva oficiosa: Cossío

Lo mismo sucede, aseveró, con la afirmación de que “La corrupción no se tolera ni hay impunidad para nadie”.

“¿No, verdad? No, ya no se tolera la corrupción, bueno, solo la de sus hermanos Pío y Martín, su secretario particular Esquer, su prima Felipa, su amigo Bartlett, Irma Eréndira…”, enumeró Anaya.

El panista afirmó que lo más grave de todo, “no son todas las mentiras que dijo, sino las cosas que NO dijo en su informe".

"No dijo que han desaparecido 35,000 personas en el sexenio; que la gasolina no cuesta 10 pesos como prometió; que la tortilla está más cara que nunca; que aumentó la deuda en 2 billones; que en el 90% de los hogares se cayeron los ingresos. Tampoco habló de la robadera en SEGALMEX; que dejó sin dinero a la educación para metérselo a la refinería que no refina. De nada de eso habló”, sentenció, y llamó al Ejecutivo Federal a "dejar de mentir": "Que nos hablen de frente y con la verdad”.

om