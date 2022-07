Revisión migratoria a "Alito" Moreno fue sujeta a protocolo, asegura comisionado del INM

Washington, Estados Unidos.- El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, aseguró que se actuó con normalidad en el caso del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien fue retenido en migración a su llegada al AICM el domingo pasada procedente de una gira de trabajo por Europa.

El dirigente del PRI acusó que fue retenido por más de una hora en la terminal aérea por agentes de Migración por una supuesta “alerta migratoria” en su contra.

“El caso muy reciente Alito (Alejandro Moren Cárdenas), estuvo 20 minutos en el Aeropuerto, no es cierto que haya estado más y fue un protocolo normal que se hizo a petición de la Fiscalía General de Justicia de Campeche.

“Si es un procedimiento normal, lo debimos haber hecho cuando salió, pero como el documento lo recibimos el mismo día de salida, hasta que llegó”.

¿Parecía un documento hecho al vapor?, se le cuestionó, en entrevista en el memorial al presidente Franklin D. Roosevelt de esta capital donde acompañó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

-“No lo sé, eso ya no corresponde a mí, sino a la Fiscalía General (de Campeche), pero aun ahí nosotros tenemos un criterio, nosotros no podemos violar el derecho de la libertad, mientras no lo ordene un juez de control o no haya una orden de aprehensión”, dijo.

En materia migratoria, Garduño señaló que en los acuerdos alcanzados con el gobierno de Estados Unidos, se revisará y reforzará una entrada de Yuma, en Estados Unidos y en Vidrios, Altar, Sonora, por donde han detectado que pasa la migración irregular.

“Vamos a reforzar y ver como hacer un planteamiento para tener mejores resultados, en ese punto en específico, así como en Ciudad Juárez, Tijuana, Tamaulipas, y el Río”.

