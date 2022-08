Reunión con EPN no fue planeada: Enrique Vargas

Señor director:

La columna de Mario Maldonado del lunes 29 difunde una versión falsa sobre mi persona. Señala que el encuentro que tuve en Madrid con el expresidente Enrique Peña Nieto fue planeado. Me permito hacer de su conocimiento que me encontraba en esa ciudad atendiendo un asunto familiar y el encuentro al que hace mención el columnista fue casual y en un lugar público.

Asimismo, el pasado jueves 25 de agosto, el columnista Salvador García Soto escribió, bajo el título "Empresarios ofrecen apoyo al PAN para ganar el Edomex", de una supuesta reunión de empresarios. Al respecto me permito precisar que no he sido invitado a ninguna reunión con empresarios organizada por la familia El-Mann Azari, ni conozco al vicario de la Arquidiócesis Primada de México, Monseñor Andrés Luis García Jasso, como se señaló en la columna "Serpientes y escaleras".

Hago de su conocimiento lo anterior, en el ejercicio de mi derecho de réplica. Asimismo, manifiesto que mis actividades como legislador son públicas y siempre de cara a la ciudadanía. En todo momento, mantengo abiertos los canales de comunicación a fin de que la información que difunden los medios esté apegada a la verdad.



Dip. Enrique Vargas del Villar

Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de México