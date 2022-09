Retiran iniciativa que busca dejar de criminalizar aborto

A petición de varios senadores que pidieron más tiempo para mejorar el texto, las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, Segunda, acordaron retirar el dictamen que se votaría este jueves para dejar de criminalizar el aborto y regular la objeción de conciencia.

La senadora Martha Lucía Micher Camarena denunció una campaña de difamación en su contra en la que “la ultraderecha” la acusa falsamente de impulsar una iniciativa para que se despenalice el aborto en todo el país y se practique incluso a los nueve meses de embarazo.

La legisladora de Morena aclaró que nunca ha hecho esa propuesta. “Jamás he declarado que estoy a favor del aborto a los nueve meses, jamás lo he hecho y jamás lo haré”, aseguró.

Con lágrimas, advirtió que no permitirá que con una campaña “de fobia y discriminación” se le difame y se ponga en alerta y en su contra a la población, a cardenales, a la Iglesia católica, con base en falsedades.

“De asesina no me bajan y yo asesina no soy, no voy a permitir bajo ningún momento que me llamen asesina”, advirtió.

“Yo soy católica, pero no le voy a permitir a ningún cardenal ni a ningún sacerdote, ni a nadie, que me difame y que difamen el espíritu de nuestra iniciativa, pero además de que no se lo vamos a permitir porque tengo dignidad y la dignidad es que nadie me dañe, también no lo voy a permitir al interior del Senado. Sabemos quién fue la persona que subió esta información a los medios de comunicación y creo que no es correcto que se hagan este tipo de difamaciones”, expresó.

Malú Micher recalcó que no pretende decirle a las mujeres que vayan y aborten. “¡Por favor!, no es este el espíritu de lo que estamos metiendo. Ahí hay una sentencia de la Suprema Corte en objeción de conciencia”.

Además, señaló que diariamente en México se embarazan mil adolescentes de entre 12 y 19 años, por lo que necesitan información de cómo cuidar su salud sexual y reproductiva.

Senadores de todas las fracciones, incluidos los de oposición expresaron su respaldo y solidaridad a Mícher Camarena, a excepción de la panista Lilly Téllez, quien pidió la palabra para condenar la actitud de la legisladora.