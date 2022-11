Responsabiliza Rojas Díaz Durán a Layda Sansores de violar ley para perseguir adversarios

Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero de Morena y suplente del senador Ricardo Monreal Ávila, conminó a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, a que se presente ante la autoridad ministerial de la Fiscalía General de la República, para responder por los delitos cometidos al hacer públicas comunicaciones privadas.

En un video compartido en redes sociales, Rojas Díaz Durán acusó a la mandataria estatal de violar la Constitución política para perseguir a sus adversarios políticos tanto en la oposición como en las propias filas de Morena, por lo que le exigió que ofrezca disculpas en su próxima edición del programa Martes del Jaguar.

“Usted es confesa de varios delitos, el más grave a mi juicio es el espionaje político contra ciudadanos, porque usted ha dado a conocer comunicaciones privadas, violando la Constitución, que considera a éstas inviolables, pero también las ha manipulado y las ha difundido para defenestrar, calumniar y tratar de anular a sus adversarios políticos, tanto de afuera como los de adentro de Morena, como en el caso del senador Ricardo Monreal, quien ya interpuso la denuncia correspondiente y que usted no puede evadir a la justicia, porque la ley es la ley y la Constitución es la Constitución, que juró usted guardar y hacer guardar y respetar”, expresó.

Alejandro Rojas también responsabilizó a Layda Sansores de violar los principios fundacionales de Morena, porque “usted ha pisoteado los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Ese cacicazgo económico político que usted encabeza en Campeche es en verdad una injuria a nuestra militancia y a los campechanos y a todos los mexicanos”.

Por otra parte, anunció que es escribirá un libro con todas las denuncias que ha recibido sobre el manejo multimillonario de dinero en efectivo por parte de Layda Sansores, mismo que se titulará “La Reina del Cash”.

“Agradezco al pueblo de Campeche y a varios periodistas que me han enviado mucha información, de la cual haré un libro que se va a llamar La Reina del cash y le voy a enviar a Epigmenio Ibarra todo este material para que haga una serie de Netflix, así como hizo La Reina del Sur, ahora que haga la Reina del cash, para que México se dé cuenta del caciquismo político que existe todavía hasta la fecha en México y que usted es una fiel representante de ese cacicazgo que ya no queremos los mexicanos”, puntualizó.

Rojas Díaz Durán anunció por otra parte que en la segunda emisión de su programa Miércoles del León, el 9 de noviembre, estará dedicada al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, “para que México también sepa quién eres”.

Con información de Luis Carlos Rodríguez

