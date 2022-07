Respaldan exgobernadores panistas política de alianzas; piden ampliarla a ciudadanos

Exgobernadores del PAN se reunieron con el dirigente nacional, Marko Cortés, con quien analizaron los escenarios de cara a las elecciones del 2023 y 2024, así como refrendaron la política de alianzas y anunciaron un ejercicio de movilización nacional, por medio de foros en todo el país para la construcción de una amplia coalición ciudadana, de organizaciones y partidos.

En rueda de prensa en la sede nacional del PAN, los exmandatarios estatales, Juan Carlos Romero Hicks; Marco Antonio Adame, Marcelo de los Santos, Francisco Ramírez Acuña y Fernando Canales, refrendaron su respaldó a Marko Cortés y señalaron que se deben “abrir de par en par las puertas de Acción Nacional y fortalecer la unidad del partido.

Juan Carlos Romero Hicks, ex gobernador de Guanajuato, a nombre de 13 ex mandatarios panistas de los cuales 8 no asistieron, dijo que en este ejercicio de movilización se incluye revisar todo lo que sea necesario para construir la mejor propuesta “con la suma más amplia posible de fuerzas políticas, de la sociedad y sus organizaciones diversas en todo el país para poder presentar esa alternativa democrática, popular y ciudadana”.

Lee también: Llamado de la iglesia a una jornada por la paz cobra fuerza: se suma el arzobispo Carlos Aguiar

Cuestionado sobre si los escándalos y acusaciones de corrupción en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se analizó en la reunión y si debería ser motivo para romper la Alianza por México, subrayó que “cada fuerza política hará su propia reflexión” pero nos interesa que el PAN este a la altura para lograr la mejor y mayor alianza ciudadana y con organizaciones de la sociedad civil como el Frente Cívico Nacional y muchas otras en todo el país.

Consideró que se requiere abrir este debate desde el PAN y confió en que desde las otras fuerzas políticas de la Alianza Va por México exista la misma disposición, pero es necesario ampliar la convocatoria para presentar una alternativa viable y competitiva. “No hay alianza viable sin ciudadanía”.

Asimismo, impulsar una reforma estatutaria en el PAN que incluya elecciones primarias, abiertas, un programa en materia de ética tanto en candidaturas y en los dirigentes del partido, además de la apertura del partido a la sociedad. “La fuerza del PAN no somos los panistas, es la propia ciudadanía”, subrayó.

Lee también: César Yáñez descarta que gobierno llame a narcos a negociar la paz

El ex gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, indicó que se “busca poner el movimiento al partido para ganar las elecciones del 2023 y 2024” ello mediante el impulso de candidaturas con trayectoria ética, solvente, competitivos y con claro compromiso ciudadano.

“Explorar e impulsar coaliciones que garanticen un compromiso público con la agenda del bien común y que de los mejores resultados para la sociedad”, subrayó.

Además, el cierre de filas del PAN con las organizaciones de la sociedad civil en favor de una alternativa democrática, popular y ciudadana; fortaleciendo las estructuras del partido de cara a las elecciones del 2023 y 2024.

Lee también: INE aprueba medidas cautelares contra “corcholatas” de Morena por posibles actos anticipados de campaña

“Hemos compartido nuestra preocupación sobre temas delicados y peligrosos para el país como la militarización y evitar la destrucción del INE”, agregó.

Informó que se propuso al líder del PAN, quien lo respaldó, un ejercicio de movilización denominado diálogos por el país, que se concretará en una serie de foros para escuchar propuestas en materia de los estatutos del partido y el programa de acción política; foros temáticos con los liderazgos del partido para analizar los problemas nacionales.

“Analizar la agenda del país de cara a la construcción de coaliciones y la conformación de alianza electoral que se va a requerir en las elecciones del 2024 y los contenidos de un gobierno de coalición, además del proceso más adecuado, de acuerdo a los tiempos de ley, para la selección de la candidatura presidencial”, apuntó.

Lee también: Desmiente PRI que Alito Moreno huyó del país; regresará a votar contra reforma electoral, afirman

Fernando Canales Clariond, ex gobernador de Nuevo León, enfatizó que uno de los temas que se plantearon a Marko Cortés fue el de “limpiar la casa del PAN. No más directivos, candidatos o funcionarios de gobierno corruptos. El partido tiene que ser basarse en sus estatutos fundamentales que es la honestidad en el ejercicio de la política”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr