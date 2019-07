“¿Renunció o no la secretaria de Gobernación?”, pregunta Muñoz Ledo

En medio de una reunión que sostuvo con los manifestantes que bloquearon la Cámara de Diputados, el presidente de la misma, Porfirio Muñoz Ledo, cuestionó a los asistentes si alguien podía confirmarle la renuncia de la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“A ver, solo una noticia, compañeros de la prensa, ¿se acaba de confirmar o no, la renuncia de la secretaria de Gobernación?”, preguntó Muñoz Ledo, a lo que una persona de su equipo alertó que no tenía información.

Al concluir la reunión, Muñoz Ledo fue cuestionado por los medios sobre la renuncia, a la que respondió que no tenía la confirmación y, en todo caso, le deseaba lo mejor a su gran amiga, la ministra Olga Sánchez.

“La verdad, la verdad, me dijeron que sí y ahora me dicen que no está confirmado ¿ustedes tienen confirmación de eso, o no? Si no la tienen ustedes, menos la tengo yo […] yo tengo dos noticias claves, una hace una hora que renunció, y otra hace 10 minutos que no hay notas al respecto”, declaró.

Muñoz Ledo consideró que “las presiones en un país tan complicado” son muchas, aunque advirtió que la ministra en retiro es una mujer muy culta y apegada a la ley.

“En cualquier caso yo le deseo lo mejor a mi querida amiga, Olga Sánchez Cordero”, añadió.

En Twitter, el presidente de la Cámara de Diputados confirmó la continuidad de Sánchez Cordero al frente de la Secretaría de Gobernación; “confiamos en tu comportamiento democrático”, dijo.

“Gracias querida @M_OlgaSCordero por tu llamada que confirma tu continuidad en el cargo. Toda la Mesa Directiva de la Cámara de @Mx_Diputados te aplaudió”, escribió en Twitter.



lsm