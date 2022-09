Regularán uso de suelo en comercios de impacto vecinal

El Gobierno de la Ciudad de México informó que las personas que conformen una micro empresa o pequeños comercios, servicios o industrias de bajo impacto, en inmuebles de hasta 200 metros cuadrados de superficie, podrán tramitar el Certificado de Uso del Suelo por Reconocimiento de Actividad.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, refirió que lo anterior ayudará a evitar extorsiones, pues se dan casos donde dueños de restaurantes son sujetos de extorsión de alguna persona que trabaja, principalmente, en las alcaldías.

“Llegan, les dicen: ‘Tu Certificado de Uso de Suelo’, no tienen… no lo tuvieron en un momento y la verdad es que no cuesta nada entrar a un proceso de regularización”, indicó.

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Certificado de Uso del Suelo por Reconocimiento de Actividad será aplicable para los establecimientos que estén considerados de impacto vecinal, en términos de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, es decir, salones de fiestas, restaurantes, establecimientos de hospedaje, clubes privados, salas de cine con o sin venta de bebidas alcohólicas, teatros y auditorios.

“Siempre y cuando la persona interesada acredite tener más de cinco años ejerciendo de forma continua el giro mercantil en el predio donde se ubique”, refirió.

Detalló que las personas interesadas en obtener el certificado para los usos del suelo ingresarán su solicitud a través de la plataforma digital y proporcionarán los datos que se requieran; además, se presentarán en archivo digital los documentos de identificación personal, la descripción precisa de la actividad que ejerce y el área del inmueble destinada a ésta, con base en el formulario que se encuentra en la plataforma digital.