Durante una reunión con el Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que la reforma al Poder Judicial persiga el objetivo de representar autoritarismo o una concentración del poder, sino que busca procurar justicia en el país.

Lo anterior al ser cuestionada, en una ronda de preguntas y respuestas por el empresario Rolando Vega Sáenz, al expresar que la reforma del Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador “pone en riesgo la capacidad técnica, imparcialidad e independencia” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Como hemos comentado anteriormente con usted (...) también nos preocupan las reformas al sistema electoral y a los órganos reguladores. Entendemos el origen de estas propuestas; sin embargo, no parecen resolver el problema que les dieron origen”, declaró el empresario.

En respuesta, Sheinbaum Pardo aclaró que la reforma no tiene otro objetivo sino dar mayor justicia al pueblo de México, y que si bien hay una mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado es por lo expresado por la ciudadanía en las urnas, pero reiteró que debe haber diálogo en torno a esta reforma, por lo que invitó al CCE a formar parte del parlamento abierto.

“De ninguna manera esta reforma va a representar autoritarismos, una concentración del poder. Ese no es el objetivo. De hecho, el objetivo es que el Poder Judicial tenga su autonomía, más autonomía posible, y que tenga la posibilidad de representar realmente un Poder Judicial que procure la justicia junto con las fiscalías, en el caso en donde las fiscalías intervienen”, aseguró.

En compañía del presidente del CCE, Francisco Alberto Cervantes Díaz, la exmandataria capitalina mencionó que ha luchado por años por la democracia y que su objetivo no es que al llegar a la Presidencia de la República busque concentrar el Poder Judicial.

“No se trata de eso. México es plural, es diverso. Sí hay una mayoría, evidentemente, que se mostró en esta elección y que tiene que respetarse esa voluntad, pero eso no quiere decir que no haya diálogo y tampoco quiere decir que eso signifique concentración del poder ni mucho menos. No es, de ninguna manera, el objetivo”, insistió.

Agregó: “Habrá cosas en las que a lo mejor no estamos de acuerdo y no pasan, esa es la democracia en México. Mientras pongamos también al frente en lo que sí estamos de acuerdo y cómo podemos seguir desarrollando en nuestro país”.

Cabe mencionar que en la reunión estuvieron embajadores como Ken Salazar, representante de Estados Unidos en México, e integrantes de su equipo como el coordinador de transición, Juan Ramón de la Fuente; el excanciller Marcelo Ebrard, Altagracia Gómez, enlace con empresarios, y Mario Delgado, dirigente de Morena, entre otros.

Por otro lado, la virtual presidenta descartó ir por una reforma fiscal al comenzar su gobierno y aclaró que para obtener mayor recaudación va por la digitalización de áreas en el interior del gobierno y por invertir en las aduanas.

Por lo anterior, anunció la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, organismo que no representa un mayor costo a la administración y que tiene el objetivo de lograr una reducción de 50% de los trámites para mayor inversión, pero a su vez mayor recaudación.

“No pensamos en hacer una reforma fiscal, ¿de dónde vamos a obtener recursos? De dos áreas, de la digitalización hacia el interior del gobierno, mayor digitalización del SAT, que creemos que nos va a dar un potencial de recaudación importante, y al mismo tiempo otras áreas de recaudación muy importantes, como las aduanas”, comentó.

Detalló que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones busca juntar las distintas áreas de digitalización del gobierno para agilizar los trámites.

De acuerdo con su presentación, el SAT tendrá una mayor eficiencia recaudatoria e inteligencia fiscal para el combate a la evasión y elusión, mientras que en aduanas va la creación de la Plataforma Aduana Única para la interoperabilidad.

Además, la agencia no sólo va a facilitar los trámites, sino que tendrá como tarea el lanzamiento de un satélite mexicano al espacio.

“Estamos planteando también que a partir de aquí haya un potencial de desarrollo del internet gratuito y nuestro objetivo en 2027 es evidenciar la posibilidad de tener un nuevo satélite mexicano, y estamos todavía viendo, no perdemos la esperanza, de que sea un satélite mexicano que pueda lanzarse al espacio y que ayude en todo este potencial”, detalló.

Por otro lado, Sheinbaum pidió a los empresarios trabajar en la relocalización de empresas y polos del bienestar, haciendo énfasis en impulsar la zona del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Abundó que deberá haber vivienda para los trabajadores, clínicas y escuelas, “el libre comercio y con el desarrollo industrial y el desarrollo empresarial, pero que nos permite combinarnos para poder tener un potencial todavía mayor.

“Son varios los sectores que creemos que tienen un potencial enorme y nuestro objetivo es crear este Consejo Nacional de Desarrollo Regional y Relocalización, donde evidentemente estará la Secretaría de Economía y le vamos a pedir a Altagracia que como empresaria nos siga ayudando en coordinación con el Consejo Coordinador de Empresaria para que este trabajo que ya iniciamos se siga potenciando en los siguientes meses”.