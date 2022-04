Luego que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al gobierno de Estados Unidos de hacer “lobbying” en contra de la reforma eléctrica, Ken Salazar, embajador de ese país en Mexico, llegó a Palacio Nacional para sostener un encuentro con el mandatario federal.

En punto de las 11:45 horas de la mañana, el embajador estadounidense llegó al recinto histórico por el acceso de la calle Corregidora en donde ya lo esperaba una integrante de la ayudantía del presidente López Obrador, con quien ingresó a Palacio Nacional.

Esta mañana, en su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador acusó al gobierno de Estados Unidos de hacer “lobbying” en contra de la reforma eléctrica.

“Básicamente Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, me consta han venido a eso, a plantearnos que no están de acuerdo, incluso a insinuar que se viola el Tratado (T-MEC) cuando no es cierto”.



El presidente López Obrador señaló que hay reuniones de los opositores a su gobierno con funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

Señaló que su gobierno respeta a todos los gobiernos, “nada más que actuamos con independencia y con soberanía”.

