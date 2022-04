Al inicio de la sesión de este lunes, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó el cambio oficial de bancada por parte de los diputados Carlos Miguel Aysa, legislador del PRI quien se cambió a la bancada de Morena, así como del diputado Andrés Pintos Caballero, quien solicitó su cambio de bancada del Partido Verde (PVEM) a Movimiento Ciudadano (MC).

Desde el pasado sábado, Aysa Damas, hijo del exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador le ofreció ser embajador de México en República Dominicana, adelantó que votaría a favor de la reforma eléctrica pese al llamado de su dirigencia a hacerlo en contra, motivo por el que ya fue calificado de "traidor" por parte de sus compañeros, incluido su líder Alejandro Moreno.

"Porque me debo al pueblo, más que a caprichos o intereses de una persona o grupo, y después de leer que fueron incluidos en el Dictamen de la Reforma los 12 puntos que aprobó el Consejo Político del PRI... he tomado la decisión de votar a favor por el bien de México", puntualizó.

Este domingo, al tricolor ya se le observó sentado en una curul de Morena durante la votación de la reforma eléctrica.

Por su parte, Pintos Caballero, solicitó su cambio del PVEM a MC este domingo. A través de un oficio, el legislador informó al coordinador del Verde, Carlos Puente, que el motivo de su cambio se debe a los intereses que tiene para con su entidad, Nuevo León. La mayoría de los diputados de ese estado se han opuesto a la iniciativa presidencial debido a que es una de las entidades con mayor inversión en energías renovables. Solo en 2020 captó más de mil 300 millones de pesos por ese concepto.

“Me voy a Movimiento Ciudadano porque no estoy de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas en la 4T. Se ha dejado de escuchar a los diputados. Se ha convertido en un espacio en el que solo se permite obedecer, porque Morena y la 4T no escuchan ni a sus aliados. Me voy porque no podía avalar la Ley Eléctrica, no puedo estar a favor de una ley que excluye a las energías limpias, prioriza las energías de combustóleo, y afecta a empresarios de Nuevo León y de todo el país que le han apostado a las energías limpias”, declaró.

