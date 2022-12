Reforma electoral. Ofrece AMLO revisar Plan B y quitar modificaciones de Morena que benefician al PT y PVEM

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció revisar su plan B de reforma electoral y quitar diversas modificaciones que Morena en la Cámara de Diputados concedió a sus aliados PT y PVEM.

Entre los temas que Morena en la Cámara de Diputados dio a sus aliados se encuentran facultad para transferir votos entre partidos, el blindarlos ante pérdida de registro y el tener “guardaditos” para financiar elecciones subsecuentes.

“Si fuese grave, yo mismo plantearía que se quite, porque nosotros somos demócratas, no somos falsarios, tenemos que cuidarnos de todo porque con todo respeto 99% de los medios de información están entregados a la mentira”.

“Esto se aclara y si es grave ofrezco enviar otra iniciativa, y se quita. Entonces se quita, porque nosotros hemos hecho y vamos a seguir haciendo de nuestra vida pública una línea recta, por eso no han podido los corruptos, por eso vamos a seguir con la transformación del país”.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que este viernes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informará sobre la iniciativa que aprobó la Cámara de Diputados y está en el Senado para su discusión y eventual aprobación.

“Hay que ver si está eso, vamos a que mañana el secretario de Gobernación venga y nos explique porque no se puede constitucionalmente quitarle presupuesto a los partidos, no se aceptó la reforma, entonces los partidos son intocables, de acuerdo al bloque conservador, el INE no se toca y tampoco los partidos”.

El Mandatario dijo que no se le consultaron sobre esos cambios y que los legisladores ya no “obedecen” al Presidente porque esos tiempos son del almanaque.

“Hay que ver en qué se basa esto, si existe, hay que ver que interpretación se les está dando, porque lo hicieron, si es que lo hicieron, esperar porque ya nada más falta que hasta en eso nos culpen, ya sería el colmo".

“Resulta que se oponen se les quite el dinero a los partidos, que el pueblo elija a los consejeros, se opone a que en vez de 500 diputados haya 300 se oponen a que sólo exista un órgano para las elecciones, se oponen a que nos ahorremos 15 mil millones. Ahora con esto ahora resulta que también somos responsables”, dijo.

