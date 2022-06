Reforma electoral de AMLO está muerta; hay una amenaza permanente desde Palacio: PAN

El líder nacional del PAN, Marko Cortés aseguró que hay una amenaza permanente desde Palacio Nacional a la Constitución, a la libertad y a la democracia y dijo que la moratoria legislativa es para cuidar la Carta Magna, cuidar al Instituto Nacional Electoral (INE), a las instituciones y a la libertad.

En entrevista en Aguascalientes a donde acompañó a Tere Jiménez a recibir su constancia de mayoría como próxima gobernadora, Marko Cortés dijo que la reforma electoral del presidente, Andrés Manuel López Obrador está muerta, porque no tienen la fuerza de las 200 diputadas y diputados federales que integran el bloque opositor de Va por México, y que son suficientes para evitar que se tengan las dos terceras partes y puedan cambiar la Constitución.

Recordó que se requieren 167 legisladores para contener una reforma constitucional y en Va por México tienen 200, “Tenemos entonces sobados votos en la Cámara de Diputados para evitar la regresión, la destrucción y que quieran cambiar la Constitución”.

“Y por eso con absoluta firmeza es que los partidos que integramos la coalición legislativa Va por México decimos no a la modificación de nuestra Constitución. Por eso habrá moratoria constitucional. No a la desaparición del INE, porque el Palacio Nacional todos los días de forma recurrente lo está amenazando”, dijo el panista.

Sobre la posible inclusión de MC a Va por México para las elecciones locales del 2023 y del 2024 (Presidencial), Marko Cortés dijo que en esta alianza todos caben, es decir, todos los mexicanos que se digan auténticamente opositores.

“No aquellos que jueguen a ser opositores sin serlo o que busquen dividir el voto de la oposición. El mensaje de estas elecciones del 2022 fue muy claro, son dos proyectos: el regresivo, el destructivo que representa Morena y el proyecto de avanzada, de corrección de rumbo, de cambio que significa Acción Nacional y la coalición Va por México”.

Explicó que en Acción Nacional y en la coalición Va por México son bienvenidos todos aquellos con o sin partido que vean que las cosas en México no van bien, todos aquellos que se digan opositores aquí son bienvenidos, porque nosotros sí tenemos con qué cuidar la Constitución. “Nosotros sí tenemos con qué ganar elecciones y eso fue lo que demostramos”.

Agregó que Acción Nacional seguirá impulsando que regresen fondos presupuestales como el de la seguridad, el de desarrollo metropolitano, el turístico, el de pueblos mágicos, que regrese el Seguro Popular, que regresen estancias infantiles, el recurso de infraestructura se distribuya de manera más equitativa y no caprichos.

“Nuestro modelo no es de generar clientelas, dependientes, porque eso simplemente va empobreciendo poco a poco más a la gente, sí hay que darle apoyo, sí hay que darle el impulso, pero con todo y las capacidades para que la gente pronto pueda salir por sí misma adelante, y hay que generar las condiciones de que haya inversión para que haya trabajo, porque la única forma real como la gente puede salir adelante es con un trabajo digno para llevar lo necesario a casa”, dijo.

Explicó que la estrategia electoral de Morena fue “presionar” a los beneficiarios de los programas, a los adultos mayores particularmente de que si no iban a votar por ellos tenían el riesgo de poder perder su apoyo o programa social, eso además de inhumano es absolutamente ilegal, es inaceptable.

“Morena abusa de la necesidad, Morena abusa de los recursos públicos, Morena violentó la Constitución, violentó la ley y anduvo paseando de manera ilegal a sus corcholatas, dicho por el propio presidente, desviando recursos públicos, de forma inédita vimos a un secretario de Gobernación abiertamente en campaña, con absoluto… con falta de decoro y esto es parte de lo que no puede seguir ocurriendo”, dijo.

“Siempre el gobierno federal tenía que mantenerse imparcial, podía tener claro su favorito, pero no meter las manos. El gobierno de López Obrador, no sólo metió las manos, metió el cuerpo entero en la elección, los secretarios de Estado en campaña, el propio Presidente señalando desde Palacio Nacional, los cuervos de la nación siendo los movilizadores de MORENA, el uso y abuso de los programas sociales y además su pacto, en los hechos, con el crimen organizado, que vaya que intervinieron particularmente en el estado de Tamaulipas, donde yo debo decirles que cinco municipios, del estado, cinco, de plano no pudimos tener representantes de casilla, porque no nos dejaron ni entrar, y eso es absolutamente inaceptable, y por eso lo hemos anunciado, vamos a impugnar el estado de Tamaulipas porque no nos pueden venir a ganar a la mala lo que nosotros ganamos a la buena”, explicó.

