“Claro que el INE se toca”; reforma electoral avanza en comisiones con votos de Morena y aliados

Pese al rechazo de diputados del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, los integrantes de Morena, PT y PVEM, aprobaron por mayoría el dictamen de reforma electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantaron que el INE “sí se toca” y no solo eso, sino que “se reforma y se transforma”.

Tras dos horas de debate, el dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Política-Electoral, de Puntos Constitucionales, y de Gobernación y Población, se avaló por 62 votos a favor, 48 sufragios en contra.

“En la marcha del 27 el pueblo dejó claro que quiere esta reforma, y claro que el INE se toca, se reforma y se transforma”, declaró durante el debate la diputada guinda, Yolis Jiménez Ramírez, mientras que Ismael Brito, del mismo partido, sostuvo que “de lo que se trata aquí es de ahorrar recursos, que los recursos sirvan para los programas sociales, sirvan para apoyar a los más débiles, a los más necesitados”.

El diputado Jaime Bueno, del PRI, advirtió que el proyecto de reforma que se presentó “está lleno de contradicciones y paradojas”, y dijo que por cualquier arista que se le analice, “es inaceptable”, mientras que la diputada Cynthia López, del mismo partido, adelantó que el dictamen no será aprobado en el pleno de la Cámara de Diputados, “porque la oposición nos hemos puesto de acuerdo”, para defender al INE, y ratificó la negativa de su partido “a este atentado contra la democracia”.

“Podemos adelantar que esta reforma no pasará, Morena no contará con los votos para pasar una reforma donde querían debilitar al instituto, y querían que los consejeros en vez de ser especialistas, estuvieran compitiendo en las calles, cuando no es su deber. Que no los engañen, lo que querían es garantizar el proceso de 2024”, señaló López Castro.

El diputado Fernando Morales Flores, del PAN, acusó que en el dictamen presentado por las comisiones unidas no se tomó en cuenta ninguna de las propuestas hechas por los legisladores federales de la oposición, y que sólo se plasmaron las del Presidente, con lo que se cumplió su amenaza de sustituir plenamente al Instituto Nacional Electoral (INE) y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

“Lo que se busca en esta reforma es politizar y sacar ventaja con su nuevo INEC, para que esté al servicio de Morena, partido en el poder, como hace décadas, y que prevalezca la visión política electoral, sobre la justicia y la voluntad popular, de solamente un hombre, el que está habitando hoy Palacio Nacional”, refirió.

La diputada Elizabeth Pérez Valdez, del PRD, dijo que es una regresión como está planteada la reforma: “Somos la voz de quienes entendemos, y han entendido que siempre contar con oposición en los gobiernos y en los poderes son el equilibrio de cualquier intento de dictadura. Aquí estaremos, desde la bancada del PRD, para defender la democracia, pero sobre todo para hacerla perfectible, aun cuando las dictaduras quieren imponerse por sobre de este Poder”.

Salvador Caro de MC, se dijo alegre “porque mañana termina esta pesadilla”: “Mañana van a tener que ir con su Presidente a decirle que tuvo otra mala idea, y como en el caso de la reforma eléctrica, los va a regañar, le reclamará a su coordinador Nachito”.

El legislador naranja sentención que, “va a quedar registrado en la historia que quisieron darle cabida al narco en el financiamiento de las campañas tergiversando la concepción del financiamiento público, lo que también daría posibilidades para que se desviaran recursos públicos para llevarlos a campañas políticas”.

“Por un lado promete austeridad, pero por el otro crea más procesos electorales que nos costarán por lo menos ocho mil millones de pesos, una reforma que busca imparcialidad, pero politiza los procesos de selección de las autoridades electorales, una reforma que, dicen, quiere ponernos a la vanguardia, pero en realidad nos lleva al México de los ochentas”, comentó.

En respuesta a las voces de la oposición, el morenista Mario Miguel Carrillo, acusó a priistas, panistas, perredistas y emecistas, de ser demostrar “ignorancia” en torno al tema.

“En ningún momento se está suprimiendo al INE, el INE no desaparece, el INE se fortalece, pasar del INE al INEC es un cambio de nomenclatura, dejen de estar engañando, no se confundan, nosotros no estamos desapareciendo al INE, es falso que queramos pasar las atribuciones del INE a la Secretaría de Gobernación, completamente falso”, puntualizó.

Agregó que lo que Morena busca, es un INE más ciudadano, eficaz, eficiente, y menos oneroso; “desde que Fox dejó la Presidencia a Felipe Calderón, se le han entregado a los partidos políticos 128 mil millones de pesos. La vida democrática de nuestro país no puede salir tan cara en un país donde ustedes, los del bloque opositor, no se cansaron de generar pobres”.

Lilia Aguilar, del PT, llamó a la oposición a “entender que la reforma electoral no es una reforma cualquiera, sino la evolución del sistema democrático de este país”.

Tras la aprobación del dictamen, este fue turnado a la mesa directiva para su discusión y en su caso aprobación en el pleno del recinto legislativo de San Lázaro.



Pleno de la Cámara de Diputados votará mañana reforma electoral

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acaba de aprobar que se vote mañana (martes 29) el dictamen de reforma electoral que propuso el presidente.

Antonio López

