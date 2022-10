Refinería Dos Bocas lleva una inversión de 233 mmdp: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hasta el momento la refinería de Dos Bocas, en Paraíso Tabasco lleva una inversión de 233 mil millones de pesos.

Por medio de un video que difundió en sus redes sociales, el Mandatario también presumió que la nueva plana fue hecha por trabajadores mexicanos por ello llamó a “no achicarse” porque como México no hay dos.

Acompañado por el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán; la secretaria de Energía, Rocío Nalhe García; el director de Pemex. Octavio Romero Oropeza ye el gobernador interino de Tabasco, Carlos Manuel Merino, el Jefe del Ejecutivo realiza un recorrido de supervisión por la nueva refinería ubicada en el sureste mexicano.

“Para tener una idea aquí llega el petróleo, el crudo, la materia prima, un millón de barriles en esta terminal de Dos Bocas y se construyó aquí mismo esta refinería, para procesar 340 000 barriles. Todos esos tanques de almacenamiento ya no son para guardar el crudo sino otros petrolíferos, esto es lo que se ha logrado cuánto es de inversión hasta ahora 233 mil millones de pesos”, dijo.



Desde una de las plataformas de la nueva planta, el Mandatario dijo que todavía se está trabajando para integrar y arrancar la refinería.

“Son más de 30 mil obreros, imagínese esta decisión tan importante, no se hace en ningún lugar del mundo, esto es para que se aprenda a reconocer que son nuestros trabajadores mexicanos, hombres y mujeres, porque aquí trabajan hombres y mujeres, los técnicos, como México no hay dos, no hay que achicarse, somos mucho, sobre todo por nuestra cultura, porque somos herederos de grandes civilizaciones, es un gran país”.

Por la tarde el presidente López Obrador supervisará los trabajo de modernización de la refinería de Minatitlán, en Veracruz.

