Recuerdan en redes la frase “vengo a aprender” de Videgaray por anuncio de AMLO sobre Tatiana Clouthier 

Tatiana Clouthier fue nominada por Andrés Manuel López Obrador para ocupar la titularidad de la Secretaría de Economía y en ese contexto, Luis Videgaray se volvió tendencia en redes sociales por su frase “vengo a aprender” que dijo en 2017 cuando fue nombrado titular de la SRE.

En su conferencia matutina, el presidente de México hizo varias nominaciones para próximos cambios en su gabinete y entre éstas se encuentra la de Tatiana Clouthier, quien podría ser la nueva titular de la Secretaría de Economía ante la salida de Graciela Márquez Colín quien se uniría a la Junta de Gobierno del INEGI.

Tras el anuncio, en redes sociales se volvió tendencia Luis Videgaray, exfuncionario en la administración de Enrique Peña Nieto, por su frase “vengo a aprender” que pronunció en 2017 cuando fue nombrado titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), puesto para el que fue cuestionada su poca experiencia en la materia.

En aquella ocasión reconoció que no tenía conocimiento de la Cancillería ni experiencia diplomática por lo cual confió en el trabajo del servicio exterior mexicano, al cual "con humildad" pidió su apoyo y ayuda.

"Yo no conozco la Secretaría de Relaciones Exteriores más que como se puede conocer desde fuera. No soy diplomático, nunca he tenido más allá de los encargos propios de la Secretaría de Hacienda en la representación de nuestro país. Ustedes han dedicado su vida entera a ello. Se los digo de corazón y con humildad: vengo a aprender de ustedes, vengo a hacer equipo con ustedes en un momento en que México no necesita a todos más que nunca", mencionó.

También lee: AMLO propondrá a Tatiana Clouthier como nueva secretaria de Economía

¿Tatiana Clouthier irá a aprender a la secretaria de Economía?, cuestionan en redes



En ese contexto, el anuncio de esta mañana generó que también se cuestionara la experiencia de Tatiana Clouthier en materia económica.



Bueno, ya está, la señora Tatiana Clouthier irá a aprender a la secretaria de Economía, y se le pagará por aprender como a Videgaray jajajajajaja — Ale (@Alejandra__71) December 7, 2020





Asi como en su momento me pareció vergonzoso que Luis Videgaray por falta de experiencia y conocimiento estuviera en Relaciones Exteriores, es lo mismo hoy con la Lic. en Ingles Tatiana Clouthier. — Ulises Chavez (@UlisesChavezC) December 7, 2020

Tatiana Clouthier, Lic. en Lengua Inglesa, es la nueva secretaria de economía. Esto es demencial. pic.twitter.com/zWt7F5c8eP — Denise Ramos (@deniseramosm) December 7, 2020

Tatiana Clouthier fue coordinadora de campaña de López Obrador y actualmente es diputada federal por Morena.

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), tiene una licenciatura en Lengua Inglesa por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y una Maestría en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

En su currículum se indica que fue docente de 1982 a 1994 en varias instituciones; ocupó diversos puestos a nivel estatal para el PAN y cargos en el Gobierno de Nuevo León entre los años 1989 y 2001.

También ha sido diputada federal suplente en la de 1991-1994 y titular en la LIX Legislatura de 2003-2006.



También lee: ¿Quién es Tatiana Clouthier?



rdmd