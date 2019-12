Recomienda AMLO a gobernadores pararse temprano para atender inseguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los gobernadores levantarse más temprano para atender el problema de inseguridad que hay en cada estado, así como participar con más frecuencia en las Mesas de Coordinación Estatal de Seguridad.

El titular del Ejecutivo Federal respondió así a los gobernadores que aseguraron que no participar en las Mesas de Coordinación no afecta su estrategia de seguridad. Así lo advirtió, por ejemplo, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, quien dijo que en esas reuniones "no se toman las decisiones".

En respuesta, López Obrador mencionó en su conferencia matutina que respeta mucho esas ideas, sin embargo dijo que "por la mañana se reparten pedacitos de suerte y el que se levanta tarde ya no alcanza boleto".

Dijo que asistir a las Mesas de Coordinación es una decisión de cada quien y voluntaria. Además defendió las cifras presentadas el día de ayer en torno a que los mandatarios de Campeche, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, Aguascalientes y Querétaro son quienes menos asisten a estas reuniones.