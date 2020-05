“Recojo muestras apenas protegida”

Jazmín tiene 24 años y todos los días de siete de la mañana a cinco de la tarde se enfrenta cara a cara con el coronavirus. Es dentista por la UNAM, pero también es laboratorista y a diario acude a 10 domicilios a tomar muestras, jugándosela para no contagiarse.

La profesionista vive con su madre, quien vende dulces y la contingencia no le ha permitido salir a ganar dinero. Ahora, ella es la única que aporta recursos a su hogar.

A pesar de lo riesgoso y el miedo que le invade todos los días debido a un posible contagio de Covid-19, el laboratorio particular, que cobra casi 3 mil pesos por cada prueba que realiza, le acaba de informar que de los casi seis mil pesos que gana al mes, le van a descontar 33% “por las bajas ventas y la crisis en la que se encuentra el país”.

Todos los días se levanta a las seis de la mañana para entrar a trabajar a las siete. Pese a que el laboratorio para el que trabaja sólo le proporciona cubreboca y goggles, ella se ha preparado y ha conseguido equipo por el lado de odontología, como insumos para protección y así cuidar su salud y la de su familia.

Dos de sus compañeras, jóvenes que no rebasan los 25 años, ya se contagiaron. A una la reportan muy grave y se encuentra intubada; pese a ello, describe que el laboratorio no los exenta del pago en caso de tener que hacerse la prueba del Covid.

“Me da más coraje que miedo que a pesar de lo que nos estamos exponiendo, nos hayan puesto entre la espada y la pared, o firmas la reducción del sueldo o la renuncia. Sí hubo quien renunció y dijo: ‘No me voy a exponer para que ni siquiera me estés pagando mi sueldo’. Yo estuve a punto de renunciar, yo estoy en capital humano, pero dije: ‘Necesito el seguro y una entrada porque ahorita mi mami no está vendiendo’ y me tuve que quedar”, relata.

Cada día al llegar a su trabajo se coloca la indumentaria quirúrgica: bata, tenis, cubreboca, goggles, careta, guantes, gorro de tela y encima otro desechable: “Me voy completamente protegida. Visito 10 domicilios porque son largas las distancias y sólo da tiempo de 10”, y ya en la sucursal, que montó una estación ambulante, se atienden diariamente a otros 30 pacientes.

Todos los días la acompaña otro compañero, quien es el que maneja, pero ella es la única que entra al domicilio junto con sus maletas. Jazmín tiene la precaución de no tocar nada. Se va directamente al baño con todas las medidas de protección porque no sabe a lo que se va a enfrentar. Describe que lo más difícil es cuando toma las muestras, porque al introducir el hisopo en las fosas nasales o en la boca, el paciente reacciona y tose o estornuda.

Afortunadamente, a ella no le ha pasado esto gracias a la técnica que utiliza, al hacer las pruebas de lado, pero es constante el riesgo.

Uno de los casos que más le ha impactado es en un domicilio en Ciudad Azteca, al cual acudió en distintas ocasiones a realizar pruebas para ocho pacientes y cinco de ellos salieron positivos, pero lo que más le sorprende es que a pesar de que una de esas personas estaba muy mal y con mucha dificultad para respirar, toda la familia no se protegía ni guardaban las medidas necesarias y los menores jugaban con toda libertad por la propiedad.

“Cuando me dijeron que yo iba a ir a los domicilios me dio emoción, porque es tanto el amor que le tengo a lo que hago que se me hizo una oportunidad bonita. Sé que es arriesgado porque te estás metiendo a donde el paciente vive, agarra todo, hay familiares que conviven con él y a lo mejor uno está positivo y los demás no saben. Es emocionante y te da miedo, porque no sabes a lo que te enfrentas, ya que es un virus muy contagioso”, define.

Relata que le da mucho coraje que existan ciudadanos que piensen que el Covid no existe y personas en la calle caminando como si nada u otros que, al estar cerrados los antros o las cantinas, ahora toman en las esquinas sin medidas de protección, “me da impotencia de no poderles demostrar la sensación que es estar delante de un paciente que sabes que está confirmado, este virus es un enemigo totalmente y el miedo es saber que está ahí, pero no lo ves”.