Unas horas después de haber solicitado licencia “por motivos de salud”, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez reapareció en público al llegar a Xicoténcatl, sede alterna del Senado, en compañía de su padre y senador suplente Miguel Ángel Yunes Linares.

En redes sociales circula un video en el que se observa a ambos llegando al recinto junto con el senador del Partido del Trabajo, Alejandro González Yáñez, quien los abraza simultáneamente de manera efusiva.

La presencia de Yunes Márquez en la sede alterna abre la posibilidad de que retome su escaño esta misma noche para participar en la sesión y en la votación de la reforma judicial

Lee también Una tarde de furia en el Senado

"Es una decisión de él", dijo Sheinbaum sobre reincorporación de Yunes Márquez

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó de la reincorporación a su escaño por parte del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, ello luego de que su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, había rendido protesta como senador suplente este mediodía.

"Es una decisión de él", dijo la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sobre la reincorporación de Yunes Márquez al Senado y que podría votar a favor de la reforma judicial.

En ese sentido, Sheinbaum descartó que este pendiente de lo que sucede en el Senado de la República.

"No he visto la verdad para ser franca, he estado metida en las reuniones, y ni siquiera sé cómo van en el Senado".

Señaló que acudirá la tarde de este martes a una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, para hablar de temas financieros.

Lee también Reforma judicial: Tras portazo, reanundan sesión del Senado en Casona de Xicoténcatl





mahc/apr