El cantautor Raymix respondió con emoción a la recomendación anti corridos tumbados del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien esta mañana pidió que proyectaran el video musical “Oye Mujer”.

La electrocumbia de Raymix sonó en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, cuando López Obrador dijo “Vámonos con la cumbia”.

Por lo anterior, el cantante Raymix se mostró emocionado en un video que publicó en su cuenta de Twitter donde agradeció al Presidente y recomendó procurar ser más selectivos con la música que se escucha.

“Amigos, el día de hoy me pasó algo grandísimo, el Presidente de la República ¡recomendó mi música!”, contó emocionado el intérprete mexiquense.

“¡Mira el Presidente está sonriendo!” dijo el cantautor, quien reprodujo un fragmento del video de la mañanera.

Luego arremetió contra las letras de los corridos tumbados y de las canciones que hablan de violencia y consumo de drogas.

“Efectivamente, gente, gente, gente, gente, por favor, procuren ser más selectivos con lo que escuchan, no trae nada bueno escuchar canciones que hacen alusión a la guerra, al narcotráfico, a las drogas, a la violencia, a la soberbia, eso no es humanidad, mi gente”, declaró.

Señaló que muchos de sus colegas compositores están tristes porque “mucha música de la que escribimos, si no le ponemos cosas de este tipo o si no hacemos la música con cierto morbo, pues la gente no la escucha y tienen razón”.

“Aún se puede hacer buena música, bonitas melodías, bonitas letras, cosas de la vida y siempre cantar de una manera artística las cosas, así que gracias Presidente y ¡estoy muy feliz, gracias, gracias, de verdad, gracias!”, expresó entusiasmado Raymix.

Hoy el mismísimo Presidente @lopezobrador_ puso mi música en su conferencia!!!! GRACIAS de verdad!!!! 😭😭😭🥹





