El presidente Andrés Manuel López Obrador continuó con su top 10 de recomendaciones musicales anti corridos tumbados para los jóvenes, que comenzó la semana pasada.

Este miércoles tocó escuchar “Oye mujer” del mexiquense Raymix, la electrocumbia que posicionó a su intérprete en el mundo de la música.

Para finalizar su conferencia matutina en Palacio Nacional, el Presidente anunció “Vámonos con la cumbia”.

Una vez más, volvió a arremeter contra los corridos tumbados, a los que la semana pasada calificó de violentos y promotores del consumo de drogas.

“Para los jóvenes, no tienen que andar escuchando que ‘la Mercedes Benz’ y que ‘me la paso muy bien con mis tachas’ y ‘el calibre 50’, todas esas cosas, no, no, no, no, no, música buena es el repertorio nuestro”, dijo.

Para dar paso al video musical que se proyectó en el Salón Tesorería, López Obrador dijo: “Desde el Estado de México” y comenzó a sonar la canción “Oye mujer”.

¡A bailar con electrocumbia! 💃 "Oye Mujer", de RayMix la nueva recomendación musical de AMLO para los jóvenes



Video: Alberto Morales pic.twitter.com/BeAsxefden — El Universal (@El_Universal_Mx) July 5, 2023

AMLO anuncia una “buena noticia”

Sin dar mayor detalle, el Presidente anunció que tiene una buena noticia.

“Ya les tengo una buena noticia, les voy a dar una buena noticia”

Al ser cuestionado sobre cuál era la buena noticia que mencionó, el Mandatario dijo: “vamos a administrar las cosas, pero sí les tengo una buena noticia, más adelante, nada más me acuerdan que no se me vaya a pasar eso”.