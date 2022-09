“Quizás, las matemáticas no sean lo suyo”, dice activista tras señalamientos de García Vilchis

El activista Agustín Antonetti respondió a Elizabeth García Vilchis, lectora de la sección “quién es quién en las mentiras de la semana” de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que fue señalado este miércoles por supuestamente ser fundador de la empresa Atlas Network y estar financiado por el gobierno de Estados Unidos.

Ante señalamientos de “la militarización del país”, la lectora de “las mentiras de la semana” dijo que la oposición “pierde su tiempo en armar mentiras, difundirlas como si fuera ciertas” y “de manera más contundente” acusó que hay “una red contra el gobierno del presidente López Obrador en la que participan actores nacionales e internacionales”.

García Vilchis retomó un análisis de Julián Macías, “especialista en las redes y en analizar fenómenos como noticias falsas, ataques organizados en las redes, campañas de odio y manipulaciones de mentiras para perjudicar a gobiernos y actores políticos”, y refirió que en contra del presidente López Obrador hay un uso de bots y granjas de cuentas, que, incluso, se utilizan a nivel internacional.

Según el análisis presentado por García Vilchis, “apunta que Estados Unidos está pagando a periodistas como Carlos Loret para atacar a AMLO a través de Atlas Network”.

La encargada de la sección de la mañanera explicó que Julián Macías analizó el movimiento de cuentas que habrían desestimado el atentado que sufrió la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y “la cuenta de Agustín Antonetti es quien, en la conversación sobre Cristina Fernández, en la última semana antes de su atentado, del millón de tuits que comprenden la tendencia de Cristina Fernández, esta empresa está en el centro de la gráfica”.

También lee: Carlos Loret de Mola.- El juego que saben jugar AMLO y Alito

García Vilchis citó a quien hizo el análisis: “No es que Antonetti lo conozca la gente o ponga buenos tuits, es que dispone de toda la máquina digital de Atlas Network, una fundación internacional de derecha, financiada, ¿qué creé?, por Estados Unidos, en la que participan intelectuales, escritores, periodistas, empresarios, políticos y figuras públicas, y que han montado una maquinaria para desestabilizar gobiernos y montar campañas contra figuras de izquierda en América Latina”.

“Este mismo usuario, según los datos de Julián Macías, fue la cuenta más retuiteada por miles de bots en varias campañas contra Andrés Manuel López Obrador, presidente de México”, agregó García Vilchis.

Tras presentar la información, la lectora de “las mentiras de la semana”, precisó: “Antonetti es fundador de Atlas Network, y la Fundación para la Libertad son los demás que replican, no solamente en España, sino no sabemos si aquí en México también sean parte de esa red”.





Agustín Antonetti responde a García Vilchis

Tras ser señalado en la mañanera del presidente López Obrador, el activista de origen argentino refirió que el Gobierno de México lo acusó de ser financiado por el gobierno estadounidense para “desestabilizarlos”.



“Por mi activismo, he sido amenazado por varias dictaduras, pero nunca me había sucedido con un gobierno democrático. Esta mañana, el gobierno de México, en cadena nacional, me acusó de ser financiado por el gobierno de EEUU para ‘desestabilizarlos’. Voy a seguir incomodándolos”, escribió en sus redes sociales.

“Según el gobierno de México, soy el fundador de Atlas Network, que se creó en el año 1981. Ni siquiera había nacido, tengo 21 años, nací en el 2001. Quizás, las matemáticas no sean lo suyo”, añadió Antonneti.



Según el gobierno de México, soy el fundador de Atlas Network, que se creó en el año 1981. Ni siquiera había nacido, tengo 21 años, nací en el 2001. Quizás, las matemáticas no sean lo suyo. pic.twitter.com/Qn3HgddMCh — Agustín Antonetti (@agusantonetti) September 7, 2022

ed